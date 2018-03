Pražští potápěči pátrali druhým dnem ve Vltavě po munici

Informační technologie - Informační technologie Technici počítačových sítí41 385 Kč

Technici provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři Senior Support Engineer for Russia. Požadované vzdělání: bakalářské. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 41385 kč, mzda max. 70000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo práce: Karolinská č.p. 650/1, Praha 8, Kontaktujte na e-mail: jana.markupova@zoomint.com, , We expect: 3 years of experience in Unix/Linux system administration; Understanding of IP networks; Knowledge of SQL syntax, PostgreSQL or Oracle database; Good communication skills; Fluent in English, Czech is a big plus; Located or willing to relocate to company's HQ in Prague, Czech Republic; Willingness to constantly learn new things; Min. Bachelor´s Degree; Russian speaker, We will appreciate: Knowledge of CISCO IP telephony; Understanding SIP; Overall knowledge of IPCC/Genesys contact center platforms; Experience in PostgreSQL/Oracle administration. Pracoviště: Zoom international s.r.o., Karolinská, č.p. 650, 186 00 Praha 86. Informace: Jana Markupová, +420 222 554 113.