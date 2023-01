Zdeněk Hřib (Piráti), primátor Prahy

Prvním kolem prezidentské volby nekončí. Teď bude muset demokratický kandidát Petr Pavel, který vyhrál první kolo, čelit negativním útokům Andreje Babiše. Rozhodně to nebude jednoduchá cesta a bude muset spojit síly s demokratickými kandidáty, kteří v prvním kole neuspěli, a oslovit voliče napříč celou společností. Věřím, že to dobře dopadne a stane se prezidentem České republiky. Danuše Nerudová v kampani dokázala nadchnout mladé voliče, to je velmi dobrá zpráva pro celou naši zemi. Pražané obecně podporují demokratické kandidáty místo populistů, to není nic překvapivého.