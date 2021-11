Ti během své dvoudenní účasti vystoupí na několika událostech, například v panelu organizace Eurocities, která sdružuje více než 200 velkých měst.

„Mrzí mě, když vidím, že tato témata zneužívají populističtí politici a místo skutečných řešení přispívají k rozdělování společnosti. Ohřívání planety je reálnou hrozbou a týká se úplně všech,“ prohlásil před odjezdem Hřib.

Hřib ve středu na svém facebooku sdílel fotku, jak jede vlakem. Podle informací Pražského deníku ale pražští politici kvůli nabitému programu z Prahy do Edinburghu letěli letadlem a vlakem se pohybují jen po Skotsku.

Po železnici na rozdíl od nich do Skotska přijela rakouská ministryně dopravy, životního prostředí a ochrany klimatu Leonore Gewesslerová (Zelení), na trase z Vídně do Glasgow strávila celkem 27 hodin, přičemž využila přestávky v Bruselu pro jednání v Evropské komisi, čím si získala pozornost světových médií.

Workshop jménem Praha

Pražský primátor má na programu několik bilaterálních jednání s ostatními městy, sejde se například s primátorem Budapešti a společně představí rezoluci Paktu svobodných měst. Ve čtvrtek se také zúčastní panelu pořádaném britskou a skotskou vládou o dekarbonizaci vytápění budov.

Vrcholem pražské účasti je vlastní workshop nazvaný Prague Goes Green, kde pražští politici představí svůj klimatický plán, jenž české město zavazuje snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 45 procent oproti roku 2010 a do roku 2050 pak z metropole vytvořit zcela bezuhlíkové místo. Plán obsahuje desítky konkrétních projektů, mezi které patří například výroba energie z obnovitelných zdrojů, výsadbu stromů, bioplynová stanice či čistější plány na městskou dopravu.

„Účastníky workshopu chceme inspirovat k přijímání inovativních řešení, která se nám osvědčují i v Praze. Řeč bude hlavně o dekarbonizačních projektech,“ řekl Hlubuček.

„Plánujeme setkání s řadou představitelů důležitých světových měst. Získáme tak inspiraci, jak zaměřit naše snahy, a zároveň pomůžeme kolegům s problémy, které řeší. Summit ale především iniciuje globální změnu smýšlení o klimatické krizi,“ odpověděl Hlubuček na otázku, v čem je konference přínosná pro Prahu a Pražany.

Pražská delegace chce při vyjednáváních usilovat o udržitelnou výrobu levnější energie pro Pražany a větší nezávislost na dodávce energií ze zahraničí. „Snížit emise oxidu uhličitého o 45 procent do roku 2030 je možné a postupná dekarbonizace města není science fiction. Vyvázání Pražanů ze závislosti na fosilních palivech zlepší stav ovzduší a kvalitu života a je i ekonomicky výhodné,“ sdělil Martin Bursík.