„Jde o zrušení pražské evidence psů a vydávání evidenčních známek. Praha již tyto činnosti vykonávat nemusí, šlo by o duplicitu,“ řekl Pavel Vyhnánek (Praha sobě), náměstek pro oblast financí a rozpočtu hlavního města.

Magistrátní evidence se tak stane nadbytečná. Zaniká tím tak sleva ve výši až 350 korun ročně, kterou magistrát dosud chovatelům poskytoval v případě, že nechali psa označit identifikačním číslem a přihlásili jej do městské evidence.

Už žádná sleva z poplatku

Podle Vyhnánka už by sleva byla nově bezpředmětná. „Měla totiž chovatele motivovat k zápisu do pražské evidence psů, který byl dobrovolný. Zápis do nové celostátní evidence psů již bude povinný a nebude na něj vázána žádná sleva z poplatku,“ vysvětlil náměstek.

Novelu městské vyhlášky o psech v pondělí schválili pražští radní.

Nová pravidla by mohla platit od ledna příštího roku v pilotní verzi. Novela musí ještě projít v listopadu zastupitelstvem hlavního města a také sněmovnou.

Ministerstvo zemědělství dříve uvedlo, že schválení centrálního registru v plném rozsahu nestihli poslanci před volbami schválit a není jisté, zda jej nová sněmovna na svůj program do konce roku zařadí. Plnohodnotný registr by pak mohl fungovat od roku 2023.

Poplatek za psa 1500 korun ročně, potažmo 600 korun v případě chovu v rodinných domech, budou muset lidé nadále platit.

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Dosud za každého prvního psa zaplatí chovatel ročně 1500 korun a za každého dalšího pak 2250 korun. V případě chovu u rodinných domů to je 600 korun a v případě dalšího zvířete 900 korun. Stejné částky se platí, pokud pes slouží například k hlídání objektů. Slevu mají senioři, kteří platí 300 a 600 korun.

V Praze bylo ke konci loňského roku hlášeno 90 183 psů, tedy o 4 150 více než o rok dříve. Chovatelů bylo 82 949. Nejvíce jich stejně jako předloni bylo v Praze 4, 6 a 10. Na rozdíl od předloňska loni mírně převažovaly feny nad psy. Z čistokrevných plemen je stále nejpočetnější jorkšírský teriér, nejčastějším jménem je dlouhodobě Ben.

Fungování registru psů přikázala předchozí změna veterinárního zákona od příštího roku, stát měl několik let na jeho připravení.