Absolventka Akademie múzických umění Ludmila Šimková učila klavír na Pražské konzervatoři 37 let. Během svého působení vyučovala řadu muzikantů, kteří se později proslavili. Zažila ale i ústrky ze strany komunistického režimu.

„Na klavír jsem začala hrát až v osmi letech na základní škole, nebyla jsem to klasické nadané dítě, které začíná v pěti letech,“ vypráví autorka učebnice Klavírní prvouka od vydavatelství Supraphon. Dostat se na akademii ve čtyřicátých letech nebylo jednoduché. Paní Šimkové kromě talentu pomohlo také to, že potkala výborné učitele, kteří ji pomohli s přípravou na zkoušky. Navíc za války byly vysoké školy zavřené. „S profesorem Vilémem Kurzem jsem se setkala za války v krytu, když Prahu bombardovali spojenci. Bylo to osudové i nádherné setkání,“ vzpomíná.