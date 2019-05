Panelové stěny, z nichž byl postaven Palác kultury, zná lépe než kdokoli jiný. Paní Karin Karausová totiž v minulosti pracovala v podniku, který je dodával na stavbu „Lidojemu“, jak se přezdívalo dnešnímu Kongresovému centru Praha. Aby byl materiál včas hotový, pomáhali jim občas i dělníci z daleké Kuby.

Paní Karausová se narodila na pražských Vinohradech, kde prožila krásné dětství. V roce 1975 nastoupila do Prefy Malešice, jež vyráběla nosné konstrukce a betonové panely. Od podniku dostala byt, kvůli němuž si ve firmě musela odpracovat deset let. „Nejprve mi to připadalo neskutečné, pracovat někde deset let. Nakonec jsem tam ale vydržela sedmnáct,“ vzpomíná dodnes vitální dáma.