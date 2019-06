Řeka totiž tehdy byla mnohem přístupnější, nábřeží a náplavky vypadaly zcela jinak. Osudového dne šla ze školy s ostatními dětmi. „Místo po ulici jsme šli po Vltavě, i když nám to táta zakázal. Byly tam díry od rybářů a byly málo zamrzlé,“ vypráví. „Šla tam se mnou spolužačka, a když viděla, jak se pode mnou propadl led, tak strachy utekla, ani nezakřičela,“ dodala.

Paní Květa ale naštěstí plavat uměla, což ji zachránilo. „Chytila jsem se kraje ledu a vylezla jsem,“ dodala. Na břehu jí pak pomohl převozník.

Nedaleko domu, kde její rodina bydlela, se nacházela restaurace U Housků. „Nějaký Němec, který tam bydlel, se chodil každé ráno koupat do ledové vody. My děti jsme na něj koukaly jako na zjevení,“ vzpomíná.

V základní škole na Dobešce v Braníku, kam chodila, byli tehdy ve třídách společně chlapci s děvčaty. „Dodnes si pamatuji na naši hodnou paní učitelku. Místo sešitů jsme měli tabulku s křídou. Jelikož jsme byli čtyři sourozenci, tak ji měl zrovna ten, kdo ji doma sebral jako první,“ říká.

Maminka paní Květy zemřela v roce 1934 v podolském sanatoriu. „Tatínkovi známí se nám pokoušeli sehnat novou maminku, tatínek se ale za žádnou cenu znovu oženit nechtěl,“ vzpomíná.

Otec tvrdě pracoval na stavbě jako mistr tesař a výchovu svých dětí vedl pevnou rukou. „V půl páté přišel z práce a muselo být roztopeno v kamnech. My jako děti jsme měli zakázáno zapnout elektrický vařič,“ vzpomíná. „Každou sobotu se pak pralo. Co nám nařídil, muselo být hotovo. Fyzicky nás ale nikdy netrestal. Když jsme zlobili, řekl nám, že týden týden nepůjdeme ven. My jsme ale stejně lítali venku, protože tatínek byl v práci,“ vypráví.

Tatínek jim ale výborně vařil. Naučil se to na vojně, kde sloužil jako vojenský kuchař. „Co jsme si nandali na talíř, to jsme prostě museli dojíst. Tehdy se totiž ničím neplýtvalo,“ vzpomíná na dětství Květa Zittová.

Všichni sourozenci jako malé děti drželi hodně pospolu, což jim vydrželo i v dospělosti. „Jeho tvrdou výchovu jsme uznali, až když jsem se vdala,“ dodává.

Paní Květa byla ze čtyř dětí druhá nejstarší, společně se starší sestrou se obě vyučily na zlatnici. Ostatní dvě děti se už kvůli válce ale vyučit nestihly. „Táta měl plány, že se zlatníky vyučíme všichni a budeme mít společnou živnost.“ Záměry ale záhy zhatila přicházející válka, jelikož zlatnické řemeslo se Němcům do krámu nehodilo. Místo toho musely děti za války nastoupit na práci do továrny v Modřanech, kde se kompletovaly pumpičky na kola.

Více o vzpomínkách pamětníků z domova pro seniory Chodov se dočtete v knize 222 a 2 příběhy 20. století.