Sehnat v Praze adekvátní bydlení nebylo jednoduché ani za minulého režimu. Potvrzují to slova pamětnice Heleny Hartmanové.

Do Prahy přišla z Roudnice nad Labem, kde vyrůstala a kde prožila druhou světovou válku. Když válka vypukla, bylo jí 13 let. „Pamatuji se na jednu židovskou rodinu, měli dvě děti. Jejich maminka, než aby šla do koncentráku, tak se raději s dětmi doma otrávila jedem,“ vypráví. „Její manžel ale koncentrák paradoxně přežil a vrátil se domů,“ dodává.