Paní Marie Šandriková pochází z malé vísky od slovenského Trenčína. Na menším rodinném statku pracovala společně se svými šesti sourozenci. „O koně, krávy, husy i slepice jsme se starali my, děti. Měli jsme je moc rádi. Do školy chodila pěšky v nedalekém Púchově.

Pražská pamětnice Marie Šandriková vzpomíná. | Foto: Pavel Kopecký, Pražský deník

Hospodářství sice rodinu uživilo, nicméně paní Marie ve 14 letech nastoupila do služby k bohatším statkářům, psal se rok 1944. „Jednou v sobotu mě k nim maminka dovedla, bylo to od nás hodinu pěšky přes les. Vůbec jsem nevěděla, co budu dělat. V neděli už jsem šla do služby,“ říká. „Začala jsem tím, že jsem umyla nádobí. Pak jsem šla jsem vyhazovat hnůj a spadla jsem do hnoje i s vidlemi,“ dodává.