Pražští pamětníci pro Pražský deník vzpomínají na to, jak ubíhaly roky jejich často nelehkého života.

Růžena Syllabová se narodila roku 1928 v Chomutově, tehdy převážně německém městě. „U nás bylo asi 35 000 Němců a jenom 5000 Čechů, ale vycházeli jsme spolu dobře,“ vzpomíná paní Syllabová. Její rodina musela dost šetřit, protože ačkoliv byl otec Růženy staniční manipulant na dráze, neměl maturitu, což ho dost znevýhodňovalo.

„Táta dostával měsíčně 630 Kčs, zatímco jeho brácha, který maturitu měl, dostával za stejnou práci 1800 Kčs. To tatínka dost žralo,“ vysvětluje Růžena Syllabová. Rodina ale naštěstí měla zahrádku, kde si leccos vypěstovala. Přidat ruku k dílu musely i děti. „Já jsem měla být kluk. Pořád jsem někde běhala a do všeho jsem se cpala. To můj brácha byl pravý opak. Jmenoval se Míla a byl to takový miloušek. Vždycky, když jsme si měli něco rozdělit, tak jsem mu ještě trochu uždíbla,“ přiznává s úsměvem paní Syllabová.

Vyhnáni z domova

Situace v Chomutově se začala zhoršovat po roce 1936. Ulicemi pochodovali členové Hitlerjugend s německými písněmi na rtech. „Nakonec jsme se museli roku 1938 kvůli Mnichovské dohodě odstěhovat. Všechno, co se dalo, jsme dali na náklaďák a jeli ke strýci z otcovy strany. Hrozně špatně se nám shánělo bydlení, ale nakonec jsme našli malý domek v Modřanech,“ popisuje Syllabová strasti své rodiny.

Za války je však nečekal lehčí život. Bratr Růženy se pokoušel pomáhat partyzánům, ti ho ale odmítali, protože byl příliš mladý. Vše bylo na lístky a kvůli odlehlosti Modřan někdy ani nepřijely zásoby. Naštěstí paní Syllabová nepřišla alespoň příliš do kontaktu s Němci. „Oni měli skladiště v Podzámčí a na Zelené lišce sídlilo místní velitelství SS. Samotný konec války se nám díkybohu celkem vyhnul, ale ještě jsem viděla, jak někdo střílel na projíždějící vlak a všichni museli rychle vystoupit a utéct do lesa. To bylo celkem dramatické,“ vypráví paní Syllabová.

Kvůli udavačkám se stala uklízečkou

„Já jsem vždycky chtěla učit, a proto jsem po válce dost studovala. Dokonce jsem obětovala své věno, abych mohla na vysokou školu. Tam jsem se také potkala se svým budoucím manželem,“ vzpomíná paní Syllabová. S manželem ale museli v Praze neustále řešit bydlení. Nejdříve žili ve 12metrovém bytě bez topení, vody a záchodu. Pak se jim podařilo sehnat malý příbytek v Dejvicích, následně jim byl přidělen větší byt na Kačerově.

„Tam jsem také učila, ale po roce 1968 přišly problémy. Na škole jsme měli tři udavačky, které se všem neustále pokoušely dělat problémy. Nakonec mě udaly, že roznáším protistátní letáky. Já jsem přitom jen děti učila o deklaraci lidských práv, kterou si poté měly nastudovat doma,“ říká Syllabová. „Suspendovali tehdy i ředitele a já jsem musela jít dělat uklízečku. Později mi nabídli znova místo na stejné škole, ale nechtěla jsem tam s těmi udavačkami pracovat,“ dodává s povzdechem.

Dnes se paní Syllabová v Domově pro seniory Krč účastní různých cvičení a jiných aktivit.

Projekt vznikl ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.