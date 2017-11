Pražští lesníci nabízejí vánoční jedličky v květináči. Na jaře poputují do lesa

Lesy hl. města Prahy zahájily prodej speciálních vánočních jedliček v květináči. Jedná se o 250 jedlí bělokorých a zhruba půlmetrové stromky pocházejí z lesní školky ve Staré Boleslavi. Při správné péči pak mohou být na jaře vhodné k vysázení do zahrady nebo lesa.

Stromky si mohou zájemci koupit na sedmi místech v různých částech Prahy. Jde např. o Zahradnictví Ďáblice, o ekocentrum Prales ve Kbelích nebo mohou vyrazit přímo k jednotlivým hájovnám Lesů hl. m. Prahy (Čimický háj, Chuchelský háj, Kunratický les, Hostivařský lesopark a Divoká Šárka).

Jární sázení stromku

Cena za stromek je sto korun a kromě stromku obdrží i návod, jak se o něj starat. „A protože se nejedná o standardní vánoční jehličnany pěstované právě a pouze pro vánoční období, nýbrž o stromky běžně pěstované pro výsadby v krajině, měly by posléze úspěšně zvládnout i přesun do země na zahradě nebo v lese,“ říká Petra Fišerová, tisková mluvčí Lesů hl. m. Prahy.

Kdo nemá zahradu, nebo prostor, kde by mohl jedličku vysadit, může ji vzít v sobotu 7. dubna 2018 ve 14 hodin do Kunratického lesa, kde se budou vánoční jedličky pod dohledem lesníků vysazovat. V budoucnosti by tu tak mohl vzniknout sváteční les.

Návrat jedle do české přírody

Jedle bělokorá bývala v minulosti na našem území nejhojnějším jehličnanem. Vymizela v průběhu dvacátého století a to kvůli nevhodnému hospodaření v lesích, vysoušení krajiny či průmyslovým emisím.

Výsadbou mladých stromků lidé pomohou i k návratu jedle do české přírody. Jen za letošek lesníci vysadili v Praze přes osm tisíc mladých jedlí. Kromě stromků v květináči budou Lesy prodávat i klasické řezané vánoční stromky.