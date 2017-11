Dvě tuny padělaných kondomů. Pražští celníci ohlásili velký úlovek

Dvě tuny padělků kondomů zajistili celníci na Letišti Václava Havla v Praze koncem minulého týdne. Ty podle informací letiště do Prahy doputovaly z Číny. Pokud by bylo zboží propuštěno do volného oběhu, vznikla by majiteli ochranné známky škoda ve výši více než sedm milionů korun.

dnes 09:45 SDÍLEJ:

Pražští celníci v zásilce nalezli téměř 92 tisíc balení kondomů značky Durex, celkem přes 67 176 tisíc balení po třech kusech a 24 816 balení po šesti kusech označených ochrannou známkou Durex. "Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se skutečně jedná o padělky, které porušují práva duševního vlastnictví společnosti LRC Products Ltd.," uvedla Šárka Miškovská, tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně. Majiteli ochranné známky by v případě propuštění do oběhu vznikla škoda více než sedm miliónů korun. ČTĚTE TAKÉ: Zhasnutí světla či sprcha? Průzkum odhalil Top 10 požadavků žen před sexem

Autor: Redakce