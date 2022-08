Počet letů v prvním pololetí letošního roku se vyšplhal na hodnotu 44 833. Aktuálně pražské letiště nabízí lety do půl druhé stovky destinací. Včetně novinek; k těm patří obnovení spojení do New Yorku v USA nebo saúdskoarabského Rijádu. Před covidem byl počet destinací, kam směřovaly lety z Prahy, o čtyři desítky vyšší.

Jakkoli se od počátku roku počty lidí, kteří prošli letištní kontrolou, zvyšují (a v červnu už byla překonána hranice milionu osob za měsíc), je zřejmé, že za rekordním rokem 2019 bude rok 2022 silně zaostávat. Tehdy letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů; letos by to podle odhadů mohlo být pod 11 milionů. Nejoblíbenějšími cíli cesty se letos v období od ledna do června staly Velká Británie, Itálie a Španělsko. Konkrétní destinace, které byly nejžádanější? Šlo o lety do Londýna, Paříže a Amsterdamu.

Letiště Praha také ohlašuje rozšíření služeb, které pasažérům zpříjemní cestování. Pětačtyřiceti tisícům lidí, kteří jím denně projdou, nově prostřednictvím partnerské společnosti poskytuje balení zavazadel na stanovištích v obou terminálech – ale třeba i více možností odbavení kufrů přes samoodbavovací kiosky, které letecké společnosti nabízejí u letů v rámci schengenského prostoru, připomněla mluvčí letiště Klára Divíšková. Upozornila také na novou vietnamskou restauraci ve veřejné části spojovacího objektu Terminálu 2 a na rovněž nově otevřený Aperol stánek v Prstu C u gatů C10, C11. Upozornila též na prodloužení provozní doby u dalších restaurací, a to s řešením, které může uspokojit i pasažéry zpožděných letů. Rozšiřovat by se měl počet nápojových automatů – přičemž stále platí, že letiště po provozovateli požaduje pevnou cenu za jeden druh balené vody ve výši 25 korun za jedno balení.

Samoobslužné odbavení zavazadel nyní nabízejí nejenom Air France, ČSA, KLM a Smartwings, ale nově také společnosti skupiny Lufthansa Group: Austrian, Lufthansa a SWISS. „Nutností je mít palubní vstupenku z on-line odbavení nebo samoobslužného kiosku. Po načtení palubní vstupenky si cestující vytiskne štítek, umístí jej na zavazadlo, které dá na pás,“ vysvětluje Divíšková.

Výkonný ředitel provozu letiště Martin Kučera upřesnil, že tato služba je určena pro odbavení standardního zavazadla, které splňuje limity daného dopravce. „Rádi bychom ji nabízeli také na Terminálu 1, bohužel zájem o ni je mezi dopravci operujícími z tohoto terminálu výrazně menší než mezi dopravci létajícími z Terminálu 2,“ poznamenal Kučera. „Nicméně i tak se této myšlenky nevzdáváme,“ věří ve změnu.