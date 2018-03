Pražský Žižkov má novou naději, že jím povede trasa metra D

Nový cyklovlak vyjede poprvé v sobotu 24. března a propojí metropoli s Březnicí v okrese Příbram. Vyrazit na výlet z Prahy do přírody bude možné vždy o víkendu v 8.46, zpět do města se vlak vrátí v 17.23. Pohodlně i s kolem se díky speciálnímu vagonu výletníci do pohoří dostanou od konce března do konce října.