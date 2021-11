Dvaadvacetiletý pořízek patří do hlídkové služby druhého pražské policejního obvodu, kam spadají Praha 2, Praha 5, Praha 13 a Praha 16. Na šampionát, který se uskutečnil v druhé půlce října, si ze služby „odskočil“ do polské Pabianice.

„Pro Filipa začala soutěž ve středu v kategorii junior do 23 let ve váhové kategorii do 90 kg. V průběhu dne se postupně probojovával startovním pořadím až na celkově první místo, kdy posledním pokusem v mrtvém tahu navíc urval nový světový rekord v podobě neuvěřitelných 330 kg,“ pospal pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. Po dvoudenním odpočinku se nový mistr světa zúčastnil nedělního klání v singl disciplíně, a to v mrtvém tahu. Ani v neděli nenašel přemožitele, i přesto, že se dobrovolně posunul do vyšší váhové kategorie.

Silový trojboj se skládá z mrtvého tahu, benche (vzpírání na lavici) a dřepu s činkou.