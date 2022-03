Letos za stejnou dobu více práce

Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty společnosti Swietelsky stavební, připomíná, že práce jsou nyní vlastně v teoretické polovině. „Během loňské stavební sezony jsme pravou část mostu zvládli zbourat a opět postavit za 198 dní. Na levou máme stejný časový plán, i když nás čeká mnohem víc práce,“ poznamenal s připomínkou, že letošní etapa prací zahrnuje i úpravu křižovatkových ramp, opravu Chlumecké (tedy silnice pod budovaným dálničním mostem), instalaci nového portálu dopravního značení a vybudování 248 metrů dlouhé protihlukové stěny; jak na východní římse mostu, tak na přilehlých částech křižovatkových ramp. „Bude to náročné, ale reálné,“ konstatoval Blahovič k rozsahu prací a termínu.

Bourání mostu na Pražském okruhu je tu. Nyní – a za týden zas

Jestliže se v souvislosti s rekonstrukcí hovoří o „mostě“, ve skutečnosti jde vlastně o mosty dva: souběžné, ale samostatné konstrukce pro každý směr jízdy. To během prací usnadňuje vedení dopravy: vždy jednu část je možné odstranit a postavit novou, zatímco doprava je převedena na sousední most. V zúžených jízdních pruzích v režimu 2+2, tedy stále se dvěma pruhy pro každý směr jízdy.

Chlumecká ulice je kvůli bourání částí mostu nad ní částečně uzavřena o tomto víkendu – a částečná uzavírka se chystá i na ten následující. Nyní je podle Zuntychových slov, jež potvrzuje i Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, neprůjezdná směrem do centra Prahy, přičemž v pásu na Horní Počernice se jezdí obousměrně. O prvním dubnovém víkendu to bude naopak. „V Chlumecké ulici směrem do centra bude obousměrný provoz – a směr do Horních Počernic bude uzavřen,“ uvedl Zuntych.

Tři pruhy zprovozní až později

Dosavadní most přes Chlumeckou byl uveden do provozu v první polovině 80. let minulého století jako součást stavby R1 Satalice–Běchovice. Od té doby neprošel zásadní rekonstrukcí. Zejména horní stavba byla ve špatném stavu – a stav mostovky se blíží havarijnímu. Zásadní rekonstrukce tedy byla nezbytná. V jejím rámci současně most(y) rozšíří, aby byly připraveny na budoucí provoz v režimu 3+3 jízdní pruhy. To však bude možné až po dokončení dálničního úseku Satalice–Běchovice, tedy takzvané Vysočanské radiály. Její stavba má začít nejdříve v roce 2023.

Celý nový most na D0 neboli Pražském okruhu má být zprovozněn ve třetím čtvrtletí letošního roku. Prozatím v režimu 2+2 jízdní pruhy; každý v šířce 3,75 metru.