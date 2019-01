Pražský magistrát přerušil stavební řízení k metru D

Praha - Pražský magistrát v červenci na 18 měsíců přerušil stavební řízení týkající se stavby metra D do Písnice. Uvedl to náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Důvodem jsou především váznoucí výkupy pozemků potřebných pro stavbu. Co to bude znamenat pro zahájení prací, není jasné. První etapa výstavby metra D, které spojí centrum s jižní částí města, by podle původních předpokladů měla být dokončena do konce roku 2022.

Vizualizace linky metra D. | Foto: Metroprojekt

„Stavební úřad si vyžádal doložení některých informací týkajících se vlastnických vztahů a také některé technické informace," řekl Dolínek. Problém je podle něj s výkupem pozemků kolem Písnice a Thomayerovy nemocnice, které vlastní sedm majitelů. „Dohoda s těmito majiteli se zatím nepodařila. Desítky pozemků už ale máme vyřešeny," doplnil náměstek. Kudy nová linka povede? Pro vybudování metra D je nutný výkup asi 800 pozemků. Nedávno sesazený ředitel dopravního podniku Jaroslav Ďuriš vloni řekl, že výkupy jsou „jednou z Achillových pat" stavby metra D. Před rokem odhadoval, že město všechny potřebné pozemky získá do letošního září. Trasa metra D povede z Náměstí Míru do Písnice. Jako první se začne stavět část z Pankráce do stanice Depo Písnice, poté přijde na řadu etapa z Pankráce na Náměstí Míru. Dohromady jde o deset nových stanic. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Projektanti náklady předběžně odhadují na zhruba 50 miliard korun. Vloni otevřené nové stanice metra A do Motola stály zhruba 20 miliard korun. Čtěte také: Projektantem metra D bude Metroprojekt, dostane 440 milionů

Autor: ČTK