Situaci na rakousko-maďarských hranicích v předvečer sametové revoluce s nadšením sledoval Béla Szaló, Maďar z Nových Zámků, který žil v Praze už od roku 1971. Po pádu Berlínské zdi předpovídal rychlý konec komunismu i v Československu.

„Seděli jsme s kamarády v sauně a probírali politiku a já jsem řekl, že to, co v Polsku trvalo dva roky, v Maďarsku rok a v NDR dva měsíce, tady může být za týden. Bylo to 16. listopadu 1989,“ vzpomínal Béla Szaló s tím, že později předpověděl i rozpad Československa.

Všechno je jinak

Narodil se v roce 1951 v Nových Zámcích na jižním Slovensku, kde žila početná maďarská menšina. Když začal v roce 1969 studovat na Elektrotechnické fakultě ČVUT, neuměl ani slovo česky a ani slovenštinu příliš neovládal. Doma mluvili maďarsky a vystudoval maďarské gymnázium.

Češtinu si brzy osvojil díky kursu českého jazyka, který absolvoval v Poděbradech. Když přišel po dvou letech do Prahy, stal se členem spolku Maďarů žijících v české metropoli. Společně poslouchali hudbu, pořádali kulturní akce a jezdili na výlety, to vše pod bedlivým dohledem normalizačních úřadů. Mladí Maďaři žijící v Praze nebyli u tehdejších komunistických funkcionářů dobře zapsáni.

„Pražský spolek Maďarů byl podezřelý od doby, co jeho členové, študáci, nesli v roce 1967 na 1. máje transparent s nápisem ‚Ať žije 1. máj‘, který měl na druhé straně napsáno: ‚A všechno je jinak,‘ “ vysvětlil, proč nebyli v oblibě úřadů.

Studentská léta strávená v Praze považoval za nejkrásnější období svého života. V Praze si našel ženu a založil rodinu. Manželství skončilo rozvodem, ale Béla v Praze zůstal. I kvůli tomu, že měl rád knedlíky a pivo.

Nikdy mu nikdo nedával najevo, že je cizinec. „Když na toto téma něco padlo, tak vždy jen v hospodě a z legrace. Beru to tak, že když jdete žít do jiného prostředí, do jiné země, musíte se přizpůsobit,“ vysvětlil.

Komunismus není perspektivní

Svůj profesní život zasvětil energetice, nejdříve pracoval v podniku Energoinvest a později přešel na generální ředitelství Českých energetických závodů. V práci dostal nabídku vstoupit do komunistické strany. „To bylo za Gorbačova. Tak jsem odmítl s tím, že KSČ nepovažuji za perspektivní stranu,“ vyprávěl se smíchem.

V Československu byl spokojený, i když na svých služebních cestách do Maďarska viděl mnohem lépe zásobené obchody. „Vzpomínám si, že na Václaváku byla masna a ve výloze byly jen konzervy, žádné maso. Nic tam neviselo, jen fotka Brežněva. S ředitelem jsme pak jeli služebně do Maďarska a on čuměl. Divil se, jak je možné, že v Maďarsku je v masnách maso,“ popsal s tím, že v osmdesátých letech hodně Čechů jezdilo do Maďarska nakupovat.

Legendární Maďarský ples

V listopadu 1989 se radoval ze sametové revoluce, hned v prosinci se pražští Maďaři sešli v Laterně Magice, kde tehdy sídlilo Občanské fórum. Za další dva měsíce vznikl nový Svaz Maďarů žijících v českých zemích a Béla Szaló se stal jeho předsedou. Rád vzpomíná na tehdejší euforii a pocit sounáležitosti a na první Maďarský ples v Praze.

Spolkovému životu se nemohl nějaký čas věnovat kvůli pracovnímu nasazení v nové energetické firmě, v roce 2012 se do činnosti Svazu Maďarů opět zapojil a stal se předsedou jeho pražského spolku. Ten se kromě pořádání kulturních a společenských akcí zabývá i péčí o hroby Maďarů na českém území. Zmínil také ustavení maďarské farnosti v pražském kostele u sv. Jindřicha na konci roku 2017.

Svého rozhodnutí usadit se v Praze nikdy nelitoval, cítil se tu jako doma. Zemřel 2. prosince 2018.

Vzpomínky pamětníků pocházejí ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Podpořit ji můžete i vy. Více na www.pametnaroda.cz. Děkujeme!