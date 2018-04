Koalice se otřásá. Pražský klub ANO navrhuje dohadovací řízení

Výroba - Výroba Tiskaři 18 000 Kč

Pracovníci přípravy tisku pomocný pracovní pracovník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce:Vaníčkova č.p. 315/7, Praha, kontakt:Mullerová Pavlína, tel.: 603455072, e-mail: pavlina@t4u.cz, do naší stále rostoucí tiskárny T4U na Praze 6 hledáme nového pomocného provozního pracovníka. Specializujeme se na potisk triček a ostatního reklamního textilu. Aktuálně používáme ruční a automatické sítotiskové stroje., Náplň práce: obsluha a údržba myčky sít, příprava čistých sít pro sítotisk, ruční vymývání a udržování sít, třídění odpadů, zajišťování dalších operativních prací, Co očekáváme: příprava sít do tisku, retuš a oblepování, Zaměstnanecké výhody: Stravenky, očkování proti chřipce, příspěvek na telefon, týden dovolené navíc. Pracoviště: T-shirts 4u s.r.o. - 001, Vaníčkova, č.p. 315, 169 00 Praha 69. Informace: Pavlína Mullerová, +420 603 455 072.