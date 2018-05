Pražský hrad otevře své dveře. Zadarmo můžete navštívit i katedrálu sv. Víta

Pražský hrad se v sobotu otevře veřejnosti. Návštěvníci budou moci 12. května při symbolickém zahájení letní turistické sezóny vidět zdarma všechny návštěvnické objekty. Zároveň se k příležitosti 100. výročí založení Československa otevřou i reprezentační prostory a výstavy pořádané jako součást projektu Založeno 1918.

Nejen Starý královský palác a všechny další návštěvnické objekty, ale i reprezentační prostory v Novém královském paláci. Ty si budou moci zájemci prohlédnout na symbolickém zahájení letní turistické sezóny na Pražském hradě v sobotu dne 12. května 2018.



Od 9 do 18 hodin lze jako každý rok možnost zdarma navštívit všechny návštěvnické objekty Pražského radu, a to včetně katedrály sv. Víta, baziliky sv. Jiří a Zlaté uličky se stálou expozicí. „Z liturgických důvodů bude poslední vstup do katedrály sv. Víta návštěvníkům umožněn v 17 hodin. Ostatní objekty pro vstup uzavřeme v17:30,“ vysvětlil mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek.

Kromě toho si budete moci prohlédnout výstavu uspořádanou k 100. výročí založení ČSR, na III. nádvoří se uskuteční festival dechových hudeb a v Jelením příkopu bude připraven program pro děti. Vaše ratolesti se mohou těšit například na ukázku výcviku dravých ptáků.



„Souběžně otevřeme reprezentační prostory v prvním patře Nového královského paláce, do nichž se bude vcházet zvláštním vstupem z Hradčanského náměstí,“ dodal Šebek. Návštěvníkům se otevřou i krátkodobé výstavy, a to včetně nové expozice Doteky státnosti pořádané na Pražském hradě v rámci projektu Založeno 1918.

Dále bude možné zdarma navštívit výstavy Labyrintem dějin českých zemí v Císařské konírně či expozici Josip Plečnik – Architektura pro novou demokracii v Jižních zahradách. Volný vstup do výstav a stálých expozic může být limitován naplněním jejich kapacity, proto přijďte raději co nejdřív.