Vedoucí KPR Vratislav Mynář upřesnil, že bezplatné vstupné se v listopadu a v prosinci vztahuje na základní návštěvnický okruh na expozici Příběh Pražského hradu. Mynář současně osvětlil, že má jít o vstřícný krok vůči starším spoluobčanům, na něž prý současná ekonomická krize dopadá nejcitelněji. „Vnímáme nejen ekonomický tlak, kterému jsou vystaveni, ale i jejich nejistotu a obavy z budoucnosti,“ konstatoval.

Poznamenal v té souvislosti, že si nemyslí, že by nabídka vstupu zdarma pro starší seniory správu Hradu významněji připravila o příjmy ze vstupného, což prý zaznělo v některých námitkách. „Jsme přesvědčeni, že nepřipraví. V současné situaci, kdy musí obracet každou korunu, by na Pražský hrad nepřišli vůbec,“ zdůraznil Mynář.

Ředitel Novák vypočítává, co návštěvníci ve věkové skupině 70+ zdarma uvidí: Starý královský palác, katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Starý královský palác, Zlatou uličku i baziliku sv. Jiří. Stálou výstavu Příběh Pražského hradu pak představuje jako expozici „s řadou vzácných a originálních exponátů“. Připomněl současně, že i další skupiny návštěvníků mohou přijít bezplatně nebo se zvýhodněním: „Například děti do šesti let a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P mají vstup na Hrad zdarma. Mládež do 16 let, studenti do 26 let a senioři od 65 let se slevou.“