Chlapec vjel na oslíku do katedrály. Na Pražském hradě slavili Květnou neděli

/VIDEO, FOTO/ Významný svátek si v neděli připomněli nejen věřící na Pražském hradě. V rámci Květné neděle se konalo hned několik rituálů, z nichž pro přihlížející byl nejpoutavější průvod z baziliky svatého Jiří do chrámu svatého Víta. V čele průvodu šel kromě arcibiskupa Jana Graubnera také oslík s chlapcem. Samotný vjezd do katedrály symbolizoval slavný příjezd Krista do Jeruzaléma.

Liturgický průvod s oslíkem na Květnou neděli od baziliky sv. Jiří. | Video: Deník/Radek Cihla