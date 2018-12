Pražský dopravce postaví výtah pro vozíčkáře na Karlově náměstí. Cena je vyšší

Stanici metra Karlovo náměstí čekají kromě výměny eskalátorů další velké stavební práce. Sdružení firem Hochtief a Energie stavební a báňská začalo za 212 milionů korun bez DPH stavět výtah, který umožní bezbariérový přístup přímo k nástupišti v metru. Vyjde dráž, než pražský dopravní podnik (DPP) očekával.

Jde o další stanici na trase pražského metra, kam by se měli nově dostat bez problémů i vozíčkáři. Podobný výtah vyrostl například na Andělu. „Technické řešení bylo navrženo formou dvou navazujících dvojic osobních výtahů s přestupní chodbou,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková. Výtah bude na základě požadavku Prahy 2 ústit do Václavské pasáže. Výtahy jsou na nástupišti situovány do jedné třetiny blíže Karlovu náměstí.

Hochtief a Energie mají celkem 424 dní, tedy 14 měsíců na dokončení celého díla. DPP slibuje, že samotné práce provoz ve stanici příliš neomezí. „Zábor na nástupišti pro stavbu výtahů ovlivní provoz jen částečně, přičemž stavba bude koordinována s probíhající výměnou eskalátorů,“ dodala Řehková. Podle webu DPP měla původně stavba probíhat už v loňském roce.

Vítězství sdružení firem vyplývá z informací v registru smluv. Vysoutěžená hodnota je nakonec o třetinu vyšší, než DPP odhadoval. Původní rozpočet byl na 159 milionů korun. Dopravce do zveřejnění písemné zprávy zadavatele nechce uvést, zda se přihlásil ještě někdo jiný. Důvodem navýšení ceny je podle Řehkové fakt, že při stanovení předpokládané hodnoty zakázky vycházeli z projektové dokumentace zpracované v roce 2016.

Ceny stavebních prací raketově rostou

„Jelikož se nám z veřejné zakázky sešlo více nabídek s vyšší než předpokládanou hodnotou, nechal si DPP i z tohoto důvodu a také z faktu, že během poslední doby ceny stavebních prací raketově rostou, zpracovat aktualizaci odhadu ceny. Tato odpovídá cenové úrovni třetího čtvrtletí letošního roku, která nebyla překročena,“ dodala mluvčí Řehková.

Ve stanici Karlovo náměstí už probíhá jiná velká akce: výměna eskalátorů ve směru výstupu do Resslovy ulice. Kvůli ní je výstup tímto směrem uzavřen až do srpna 2019.