Pražskou dopravu čeká řada omezení. Až do konce letošního roku

Až do konce roku by řidiči měli počítat s dopravním omezením v metropoli. Situaci jim zkomplikuje asi třicítka velkých oprav. Ještě v dubnu zahájí silničáři práce na Strakonické ulici a mostě Závodu míru. O prázdninách se bude opravovat ve Wilsonově nebo Kamýcké ulici. Pokračovat budou i opravy v Libušské ulici a Husitské. Dopravu v Praze ovlivní i plánované kulturní události. Vyplývá to z dokumentu, který zítra projednají pražští radní.

dnes 12:12 SDÍLEJ:

Ještě v dubnu odstartují opravy Strakonické ulice, v úseku mezi Dostihovou a Výpadovou. Od 10. dubna do 15. října se zde bude opravovat kanalizace. Doprava tu bude vedena jedním pruhem. Asi o pět dní později do 20. října bude zahájena oprava vodovodu na mostu Závodu míru. Řidiči tu budou jezdit zúženým pruhem. ČTĚTE TAKÉ: Část Vršovické ulice čeká oprava, koncem dubna dojde k uzavírkám Uzavření Kamýcké ulice Pokračovat budou i rekonstrukce Libušské a Husitské ulice. Libušská bude uzavřena do října, opravy Husitské jsou naplánovány do prosince letošního roku. Wilsonovu ulici čekají opravy hned na dvou místech. Část oprav začne už 2. července v oblasti křižovatky Bulhar, kde práce potrvají až do konce července. "Dojde k uzavírce vždy jednoho jízdního pruhu," stojí v dokumentu. Druhá část oprav na zbývajícím úseku se uskuteční 10. července a potrvá do 20. srpna. Po celé prázdniny bude uzavřena ulice Kamýcká. "S ohledem na rozsah a nutnost použité technologie bude stavební akce probíhat za lokálních částečných uzavírek komunikace," stojí v materiálu. Keplerova ulice bude od 16. dubna do 22. června uzavřena kvůli opravě odvodnění. ČTĚTE TAKÉ: Zítra začne rekonstrukce Libušské ulice. Očekávají se dopravní komplikace Poprázdninové rekonstrukce Opravy se Praze nevyhnout ani o prázdninách. Od 1. do 30. září budou uzavřeny Mariánské hradby v úseku od Chotkovy k Jelení. Důvodem bude rekonstrukce vozovky. Ve čtvrtek 20. září začne na náměstí Kinských oprava tramvajové trati, která skončí až 1. října. Tramvajová trať bude v listopadu opravována i ve Vítězné ulici. Od 11. do 18. října budou silničáři opravovat vozovku v úseku křižovatky s Dřevčickou ulicí, kde bude snížen počet pruhů. Pražskou dopravu ovlivní i některé sportovní a kulturní akce. 6. května to bude Pražský mezinárodní maraton, 16. října budou od 10.30 – 13. hodin uzavřeny vybrané ulice Jižního Města kvůli akci Běh Prahou. Ve druhé polovině června zase budou uzavřeny vybrané smíchovské a malostranské ulice kvůli pořádání každoročního festivalu United Island of Prague. ČTĚTE TAKÉ: Architekt Toman: Zklidnění dopravní tepny se už osvědčilo ve Vídni či Paříži

Autor: Pavel Lopušník