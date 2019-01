Praha - V pražské zoo se po osmi letech vylíhla tři mláďata čápa marabu. Na svět se vyklubala na konci ledna a dnes se mají čile k světu. Matkou čapích mláďat je samice Ema, která své rodičovské zkušenosti prokázala už loni na jaře, když se samcem Oskarem úspěšně odchovala dvě mláďata vylíhnutá v Zoo Dvůr Králové.

Ema přijela mezi čápy marabu do pražské zoo s pověstí nesnášenlivé samice, s Oskarem jí to ale svědčí. | Foto: Zoo Praha/Petr Hamerník

„Je to velký úspěch, který nás těší o to víc, že jsme se jich dočkali od samice, která byla jinými zoologickými zahradami zavržena jako nevhodná do chovu a doposud nikdy nesnesla žádná vejce," vysvětluje kurátor ptáků Zoo Praha Antonín Vaidl.

Ema totiž do Prahy přicestovala po dvaceti letech pobytu v zoologických zahradách z holandského Emmenu s pověstí nesnášenlivé samice a přes pokročilý věk neměla žádné zkušenosti s odchovem mláďat. V Praze se jí v loňském roce podařilo se stařičkým samcem Oskarem odchovat nejen dvě mláďata ze ZOO Dvůr Králové, ale nyní se sama stala pyšnou matkou.

Agresivita mezi páry

Chov čápa marabu (neboli marabu afrického) je náročný. Velmi těžko se totiž sestavuje chovný pár tak, aby si jedinci vyhovovali a neubližovali si. Samci bývají často vůči samicím agresivní. Pokud není pár zcela harmonický, může spojování skončit dokonce tragicky ještě před snesením vejce. Proto se tento druh čápa rozmnožuje v lidské péči velmi špatně.

Komplikace se nevyhnuly ani chovatelům z pražské zoo. V roce 2013 si z Vídně přivezli chovného samce Vildu, který byl už v minulosti úspěšným otcem. Přestože se jim ho nakonec podařilo spárovat se samicí Emou, krátce po snesení vajec začal být na samičku agresivní a tak je museli chovatelé oddělit. Nakonec vše vsadili na zkušeného a ostříleného samce Oskara.

„Po několika pokusech se nám podařilo dát Emu s Oskarem dohromady. Ema dokonce snesla nová vejce. Všechna tři mláďata se nám tak podařilo podsadit do nového hnízda," doplňuje Antonín Vaidl.

Mláďata čápa marabu vážila při vylíhnutí asi 100 gramů. Díky příkladné péči samice Emy, která je společně s pěstounským otcem Oskarem krmí několikrát denně malými rybkami, nyní váží už čtyři kilogramy. Ptáčata jsou zatím stále v zázemí, k vidění budou na jaře ve Vodním světě.

V České republice se podařily odchovy čápů marabu pouze v Zoo Praha a v ZOO Dvůr Králové. Pražská zoo chová čápy marabu od roku 1934, kdy do Prahy přicestoval první jedinec.