Pražské židle a stolky budou letos již na šedesáti místech metropole

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 13 500 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: Místo pracoviště:, - Horoušanská 286, Nehvizdy, , Prvotní kontakt:, - tel.: 774 301 559 Po-Pá od 09:00 do 15:00, - e-mail: mprost@seznam.cz, , Upřesňující údaje:, Požadavky:, - dobrý zdravotní stav, - manuální zručnost, pečlivost a spolehlivost, - výpis z RT, - životopisy zasílejte e-mailem na mprost@seznam.cz, Náplň práce:, - práce ve skladu, příjem a výděj zboží, evidence na skladových kartách, - kontrola výrobků, udržování pořádku ve skladových prostorech, - obsluha manipulačních vozíků, - pracovní doba od 06:00 do 14:00, od 14:00 do 22:00, od 22:00 do 06:00, , Zaměstnanecké výhody:, - příspěvek na stravování. Pracoviště: Mp ro-st s.r.o. - schiedel, Horoušanská, č.p. 286, 250 81 Nehvizdy. Informace: Vilen Drach, +420 774 301 559.