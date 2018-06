Pražské zdravotnictví je v nejlepší kondici. Radní chce metropolitní nemocnici

Jaké jsou aktuální pohledy na pražské zdravotnictví? Na tuto otázku se snažil odpovědět stejnojmenný seminář, který uspořádal na začátku týdne pražský radní pro zdravotnictví Radek Lacko (ANO) v budově magistrátu. Za kulatý stůl zasedly osobnosti napříč zdravotnickými obory a institucemi. Akce měla odhalit silné i slabé stránky zdravotnictví na území metropole.

Zdravotní sestra. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Pondělního semináře se zúčastnil ředitel Ladislav Dušek za Ústav zdravotnických informací a statistiky, který poskytl cenná data a analýzy. Poslaneckou sněmovnu zastupovala Věra Adámková, předsedkyně zdravotnického výboru a kandidátka hnutí ANO. Přítomen byl například také ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš či šéf podolského Ústavu pro péči o matku a dítě Jaroslav Feyereisl a další kompetentní lidé.

Podle prezentovaných údajů je síť poskytovatelů zdravotních služeb v Praze velmi hustá. Nemocnice v hlavní městě disponují špičkovými přístroji, pacienti mohou využít vysoce specializovanou péči a kapacita akutní lůžkové péče je zde nejvyšší v rámci celé republiky. Jenže pražské zdravotnictví poskytuje pomoc lidem z daleko větší spádové oblasti - v některých případech jde až zhruba pět a půl milionů obyvatel z Čech. Bude tedy pak dostupné všem Pražanům?

"Magistrát cítí odpovědnost za obyvatele Prahy. Takže se v maximální možné míře angažujeme v dovybavování nemocnic moderními přístroji, ve výstavbě nových pavilonů a opravě starých. Boříme pomyslnou zeď mezi státními nemocnicemi a magistrátem. Praha se z nečinného pozorovatele postupně stává hybatelem dění. Pražské zdravotnictví už není popelkou, vyklubala se z něj princezna," přirovnává radní Lacko v tiskové zprávě.

"Rok od roku ukrajujeme větší podíl z rozpočtu hlavního města a tento trend musí pokračovat," dodal Lacko s tím, že poté, co se Praha stala správcem Nemocnice Na Františku, by rád zřídil metropolitní nemocnici. "To je můj cíl!"

Nedostatek sester, které trápí vlastně celé české zdravotnictví, chce řešit Lacko po brněnském vzoru nabídkou městských bytů. Jenže bude potřeba vyřešit také problém stárnoucích praktických lékařů. Pražský radní se navíc zaměří, aby ti, co "zbyli", dodržovali ordinační hodiny.

Ačkoliv podle radního Lacka je "pražské zdravotnictví v historicky nejlepší kondici, nesmí metropole usnout na vavřínech". Na semináři zazněla mimo jiné i výtka na špatnou prevenci Pražanů. "Naše celopražské akce MA21 pro zdravé městské části jsou hitem a věřím, že zdravotní gramotnost Pražanů i díky nim skokově poroste. Jsou velmi různorodé - zaměřují se na prevenci melanomu, obezity, aterosklerózy, diabetu nebo třeba astmatu - nemoci, která se u Pražanů vyskytuje podle naší studie nadprůměrně často," vysvětlil Lacko.