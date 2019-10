Pražské zastávky přijdou o přístřešky. Je otázka, na jak dlouho

Podstatnou část městského mobiliáře v čele s přístřešky u zastávek MHD v metropoli vlastní a provozuje od 90. let minulého století globální lídr venkovní reklamy – francouzská společnost JCDecaux. Aktuálně za to Praze platí nájemné okolo 100 milionů korun ročně. Město připravuje nový tendr na období od června 2021. Řeší se přitom i otázka přechodu mezi dosavadním a novým kontraktem. Podle primátora je téměř jisté, že bude nutné přístřešky u zastávek demontovat. Výměna by prý ale měla být rychlá.

Nové přístřešky pro pražskou MHD. | Foto: ČTK/PR/Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy