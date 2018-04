Pražské záchrance pomůže kvůli spalničkám armáda

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 22 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, Klíčové povinnosti Koordinátora/ky:, Fundraising: příprava grantových žádostí, podávání reportů o financování, Koordinace mezinárodních projektů (školení, výměny mládeže, kampaně) ve spolupráci s generální tajemnicí, Spolupráce s Výkonnou radou a členskými organizacemi, síťování, Koordinace publikací:, Koordinaci publikací YEE (e-Newsletter, aktuální publikace apod.): Práce s redakčním týmem, korektury textů, práce s grafickými designéry apod., Koordinace EVS (Evropské dobrovolné služby):, Koordinace práce dobrovolníků EVS v kanceláři YEE, příprava grantové žádosti pro projekt EVS a závěrečnou zprávu, Koordinace vysílání dobrovolníků EVS, Koordinace webových stránek, Koordinace a aktualizace webové stránky, Požadujeme:, Plynulou angličtinu, Pracovní nebo dobrovolnické zkušenosti v neziskové organizaci, Zkušenosti s koordinací projektů, Řízení času a organizační schopnosti, Základní kancelářské IT schopnosti, Schopnost pracovat nezávisle a pod časovým tlakem, Časovou flexibilitu, Zájem o práci v mezinárodní nevládní neziskové organizaci, Zájem o práci v oblasti životního prostředí, Uvítáme:, Schopnost komunikovat v mezinárodním prostředí, Zkušenosti s prací v oblasti životního prostředí, Zkušenosti s řízením týmů, Zkušenosti s redakčními pracemi, Další informace: , Požadujeme motivační dopis v angličtině. Do výběrového řízení zahrneme pouze uchazeče, kteří se přihlásí elektronicky. Budeme kontaktovat pouze kandidáty/ky, kteří postoupí do užšího výběru, ty pozveme na pohovor. Přijímací pohovor proběhne v angličtině., Pracovní smlouva je na dobu určitou (na 1 rok s tříměsíční zkušební dobou a možností prodloužení), Přihláška do výběrového řízení:, Životopis a motivační dopis v angličtině pošlete na adresu: yee@yeenet.eu , Zaměstnanecké výhody-25 dní dovolené, 3 dní nemoci. Pracoviště: Youth and environment europe - 001, Kubatova, č.p. 32, 102 00 Praha 102. Informace: Mariam Dzneladeze, +420 271 750 643.