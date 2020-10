Rychlé šíření koronaviru trápí opět také magistrátní společnost Pražské služby, která se stará o svoz odpadu nebo čištění ulic. Před víkendem bylo třináct jejích zaměstnanců pozitivně testovaných na covid-19. Ale pouze jeden z nich je popelář, takže svoz odpadu v hlavním městě není ohrožen. Pražské služby každopádně apelují (nejen) na obyvatele metropole, aby kromě správného používání ochranných pomůcek dbali také na správnou likvidaci použitých roušek, respirátorů či rukavic.

Pražské služby prosí lidi, aby použité roušky neodhazovali na ulici. | Foto: Pražské služby

„Za žádných okolností by tyto pomůcky neměly končit pohozené v ulicích, na parkovištích ani v parcích, protože představují zdravotní riziko. Nejbezpečnější je tyto ochranné pomůcky hodit do popelnice či do koše na směsný komunální odpad. Za žádných okolností se je nesnažte třídit,“ napsaly Pražské služby.