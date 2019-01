Praha /FOTOGALERIE/ - Pražská Michle, spalovna v Malešicích nebo Škodovka v Mladé Boleslavi. To jsou některé průmyslové areály s komíny, kam se umisťují umělá hnízda pro sokoly. Ti si totiž nestaví svá hnízda ani ve volné přírodě, ale využívají stará od jiných ptačích druhů.

První umělé hnízdo bylo instalováno v lednu 2011 na chladicí věž elektrárny v Tušimicích. Od té doby byla hnízda na komíny postupně instalována v dalších osmi areálech v republice. Letos se podle Teplárenského sdružení vylíhlo devatenáct sokolích mláďat.

K největším úspěchům programu se řadí mimo jiné návrat sokolů do hlavního města. „V Michli se loni vylíhlo první mládě sokola po více než deseti letech," říká Dušan Rak z České společnosti ornitologické, koordinátor ochrany a monitoringu sokola stěhovavého v Praze. Podle něj druhý pár, který letos poprvé úspěšně zahnízdil na komíně spalovny v Malešicích, vyvedl hned čtyři mláďata. Umístění hnízd pro sokoly se připravuje i na další vysoké pražské komíny.

Pro provozovatele objektu sokol prakticky neznamená žádné komplikace, jen „bonusy". Jediné omezení, které hnízdění sokolů přináší, je nutnost minimalizovat vstup do sokolích výšin v průběhu hnízdění od března do května. Do některých hnízd se dokonce připravuje umístění webkamer pro on-line přenosy.

Vyhlížení kořisti i klid pro hnízdění

Kriticky ohrožený druh dravce před desetiletími v celé Evropě téměř vyhynul. Nyní se vrací na svoje historická hnízdiště, ale těch mezitím podstatně ubylo. Komíny tak pomáhají k dalšímu rozšíření sokola stěhovavého a nabízejí ideální podmínky pro nerušené hnízdění a vyvedení mláďat. Fenomén umělých hnízd se k nám přesouvá ze sousedního Německa, kde takto hnízdí přes 300 párů sokolů.

„Nejvíce párů sokola stěhovavého hnízdí v národním parku Labské pískovce v Českém Švýcarsku. Vedle toho už ale i dva páry hnízdí přímo v Praze. Několik dalších párů hnízdí v severočeských průmyslových areálech. Pro odpočinek a pro vyhlížení kořisti si totiž sokol vybírá dominantní vysoké stavby, jako jsou vysoké kostelní věže nebo tovární komíny, kde má dravec i klid pro hnízdění," vysvětluje ornitolog a výzkumný pracovník ALKA Wildlife Václav Beran.