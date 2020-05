Pražské povstání: pomoc vlasovců, zbraně v zoo i kapitulace zmařená policií

Ačkoli nejznámější momenty Pražského povstání se odehrávaly v centru, ani jeho další části nezůstaly s dramatickými událostmi pozadu.

Most Barikádníků – Trojský most šli bránit nejenom trojští muži, ale také ženy. Společně postavili přes 20 barikád, které pomohly zabránit německému protiútoku. V roce 1946 byl most na počest statečných Trojanů přejmenován na most Barikádníků. | Foto: ČTK

Zatímco v Krči se místní rozhodli pro diplomatickou cestu, v Hlubočepech vytvořili zátarasy z vlaků. Na mnoha místech se obyvatelé chopili lopat a vykopávali zbraně, které ukryli v zemi ještě před vypuknutím války. Kapitulaci Němců zhatila policie Na území Prahy 4, konkrétně v Krči, se během povstání bojovalo hlavně o pivovar Pragovar, kde měli Němci silnou posádku. Aby nedošlo ke ztrátě dalších životů na straně povstalců, rozhodl se hasič Alois Papírník starší k riskantnímu kroku: začít vyjednávat. Jídlo během povstání dodával Praze venkov, říká historik o dění před 75 lety Přečíst článek › Málem by došlo k německé kapitulaci, jeho úsilí ale zhatil zákrok branické policie. „Pan poručík se hnal se svými jízdními policajty na Pragovar šturmem, mávaje šavličkou, patrně jak byl zvyklý rozhánět za první republiky demonstranty. Samozřejmě, že byli krvavě odraženi,“ vzpomínal jeho syn. V Hlubočepech pomohli vlasovci Nebezpečná situace nastala také v Hlubočepech. Byl sem veden německý útok s cílem prorazit na Smíchov. Obyvatelé Hlubočep dělali, co mohli, aby Němce zastavili. Například na vlakovém nádraží Hlubočepy zaměstnanci drah vytvořili zátaras z vagonů a měli také připravených několik lokomotiv, které chtěli bez obsluhy vypustit na přijíždějící německá vozidla. Další hořká pilulka pro Rusko. Řeporyje už mají slibovaný pomník vlasovcům Přečíst článek › Kdyby se tehdy na jejich stranu nepostavili vlasovci, bylo by povstání zřejmě mnohem krvavější a možná i neúspěšné. Když bylo po všem, mnoho místních posílalo zprávy o statečnosti Vlasovců a prosilo Rudou armádu o milost pro bojovníky, kteří přišli Praze na pomoc v její nejtemnější hodince. Prosby ale nebyly vyslyšeny a většina Vlasovců skončila v sovětských pracovních táborech a gulazích. Zbraně ukryté v zoo Zatímco někteří obyvatelé Troje našli úkryt ve staré štole Pod Zakázankou, ostatní začali vykopávat zbraně ukryté po celou válku v zoologické zahradě. S nimi se pak zasloužili o uhájení Trojského mostu. Pražský zázrak! Slůňata se v zoo poprvé ukázala venku. Podívejte se Přečíst článek › Na mostě tehdy vyrostlo přes 20 barikád, které odolaly tvrdému útoku nacistických jednotek, a dokonce i přímému dělovému nárazu. Na jejich počest byl most roku 1946 přejmenován na most Barikádníků. Ten již dnes nestojí, ale jeho nástupce, otevřený roku 1980, jméno zdědil. Drama v Kobylisích Také v Kobylisích vznikly improvizované barikády. Boje byly obzvláště kruté a jejich obránci se nakonec museli stáhnout. Čety SS pak chodily od domu k domu a popravovaly skutečné i domnělé povstalce. Právě obyvatelé Kobylis ale spatřili jako první největší část Rudé armády, která tudy vstupovala do centra. Na tento moment upomíná žulový hranolovitý památník vztyčený 23. února 1948 v Ďáblické ulici. Tři čtvrtě století od osvobození: nejtěžší boje proběhly v centru Prahy Přečíst článek ›

