Pražské obvody čekají na vládu, některé mají dlouhodobě své hvězdy

Nejen ve vedení magistrátu se po volebním víkendu obtížně rodí koalice. Složitá situace je i v části z celkem 57 městských částí, které mají vlastní zastupitelstvo, radu i starostu. Jím by se na Jižním Městě rád znovu stal po dvouleté pauze Jiří Štyler z Hnutí pro Prahu 11, které vyhrálo v této městské části i letos.

Nejpreferovanějším koaličním partnerem jsou pro Štylera vzhledem k jeho problematickým vztahům s ostatními stranami Piráti. I s nimi mu ale chybí k většině v zastupitelstvu jeden hlas.

„Chceme vyjednávat se všemi přijatelnými koaličními partnery, tedy s hnutím ANO, ODS a koalicí TOP 09/STAN,“ informoval Štyler, který vylučuje dialog se zbývajícími dvěma subjekty - SPD a hnutím Jižní město, náš domov. Zároveň se objevily spekulace, že by mohla radnici převzít fronta „všichni proti Štylerovi“ (a Pirátům). V takové variantě, by ale museli uzavřít koaliční spolupráci místní buňky SPD Tomia Okamury a TOP 09.

Pro jejího zdejšího lídra Jakuba Lepše, který je zároveň předsedou pražské TOP 09, by to znamenalo prakticky jistý vyhazov z partaje. Její předseda Jiří Pospíšil se už rozloučil s novým kladenským zastupitelem Petrem Haškem, který vstoupil do koalice s účastí SPD. „Jde o stranu s naprosto rozdílnými hodnotami od těch našich,“ komentoval to Pospíšil.

Pikantní situace v Praze 9

Více koaličních možností zůstává otevřených také například v Praze 3, 4 i 5. Bitvu o smíchovskou radnici sice vyhráli Piráti. Hned po volbách ale vytvořili společný vyjednávací tým tři strany, které tam jinak kandidovaly samostatně: TOP 09, STAN a lidovci. Nový blok se tím pasoval do role hráče, který si vybírá partnery.

„Nyní vyjednáváme s vítězi voleb, ale také s ODS a s ANO. Předpokládám, že se s některým z prvních dvou zmíněných subjektů domluvíme na spolupráci,“ uvedl David Dušek z hnutí STAN, které má mezi novými zastupiteli i režiséra Jana Hřebejka.

Pikantní je situace v Praze 9, kde suverénnímu vítězi ODS chybí k absolutní většině jeden hlas. Kromě občanských demokratů ve volbách uspěli jen Piráti, ANO a TOP 09/STAN. Pokud by se tři poražení domluvili spolu, budou mít většinu. Tu už si naopak zajistila ODS v Praze 13, kde bude pokračovat dlouholetý starosta David Vodrážka.

Prakticky jisté je pokračování další stálice ze stáje ODS - starostky Prahy 2 Jany Černochové. I v řadě menších městských částí zůstanou po volbách oblíbení starostové Namátkou Karel Hanzlík v Praze 16, Jitka Synková v Praze 17 (oba ODS) nebo Pavel Žďárský v Praze 19 (Kbely náš domov). Ve Slivenci bude pokračovat Jana Plamínková, v Ďáblicích Miloš Růžička, v Suchdole Petr Hejl a ve Zbraslavi Zuzana Vejvodová.