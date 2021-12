Netušila, jak moc se mýlí. A jak moc blízko bude k návykovým látkám mít… A za vším stála zvědavost. „Jen jsem si to chtěla zkusit. A ze zvědavosti jsem spadla rovnou do závislosti. Rychle. Bez varování. A následoval zběsilý sled událostí – kvůli závislosti jsem si nadělala dluhy, rozpadla se mi rodina. Manžel se se mnou rozvedl a já ztratila kontakt s dětmi,“ vzpomíná na nejbolestivější období svého života Karolína.

Po boku jí zůstala jen nejmladší dcera, kterou měla ještě z dob před manželstvím.

S tou také nastoupila do Terapeutické komunity Karlov a poté do Doléčovacího centra do Prahy. Právě tam byly s dcerou deset měsíců. „Najednou jsem měla vhodné zázemí, kam za mnou mohly dojíždět starší děti a já s nimi opět navázala pravidelný kontakt,“ vzpomíná Karolína.

Na vodu i na kolo

Díky lidem v Doléčovacím centru a společným akcím si opět začala připadat jako normální člověk. S terapeuty i ostatními klienty se podílela na přípravě společné vánoční večeře, podnikala s nimi procházky i výlety, třešničkou na dortu pak byla oslava narozenin její dcery.

„V létě jsem využila možnost jet na prodloužený víkend na vodu. A jeden den jsem také strávila na kole při akci Kolo pro život.“ V té době neměla na pobyty žádné vybavení. Všechno jí proto zapůjčili v Doléčovacím centru.

„Během těchto akcí jsem si nepřipadala, že mám nálepku ‚feťák‘. Byly to chvíle, které mi neskutečně pomohly odrazit se ode dna,“ popisuje Karolína, která chtěla jezdit na více akcí. Ale nemohla. Nesehnala pro dceru hlídání.

Startovací byt: nový začátek

Léčba v Doléčovacím centru byla rozdělena do tří fází. A v té třetí – závěrečné – využila Karolína možnost nastěhovat se do startovacího bytu. A i když v současné době bydlí sama, je klidná, protože má nad sebou stále ochrannou ruku terapeutického týmu z Doléčovacího centra.

„Díky nim řeším své dluhy a veškeré sociální záležitosti. Když mám problém s výchovou dcery, mohu si přijít pro radu za dětskou psycholožkou či výchovnou poradkyní.“ Vědomí, že na to není sama, je pro Karolínu zásadní. Stále dochází i do skupiny, která je zaměřená na pomoc matkám. A různé problémy řeší s terapeutkou na individuálních sezeních.

„SANANIM mě vrátil zpátky do života. Už nejsem feťačka. Jsem máma. Jsem člověk, který žije přítomností, poučil se z minulosti a těší se na budoucnost…“

SANANIM ve zkratce:

Nezisková organizace od svého založení v roce 1990 působí v oblasti závislostí.

Lidem ohroženým drogami či hazardním hraním a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb. Touto svou činností vyvrací stále rozšířený mýtus, že závislosti se nelze zbavit.

Napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí pomoci často zcela zbytečnou překážkou.

Pro komplexní pojetí léčby závislostí je tato organizace vzorem mnoha evropským zemím.