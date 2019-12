Nemocnice mají kamery, ostrahu, alarmy na odděleních a vybrané vstupy do objektů jsou uzamčeny. Pravidelně také školí svůj personál, mimo jiné prostřednictvím simulovaného napadení ozbrojeným útočníkem.

Řešením je malá jednotka

Podle bezpečnostního analytika Andora Šándora jsou řešením malé bezpečnostní týmy profesionálů, které mohou do dvou minut zasáhnout.

„Nemocnice by měly vytvořit vnitřní malou jednotku, což dobře udělali na Karláku a nyní chystají správně na Vinohradech,“ vysvětlil Šándor. Problémem jsou ale podle něj výběrová řízení, která jsou posedlá nejnižší cenou. „Pracovník bezpečnostní agentury, který bere 70 korun na hodinu je problém. Když se rozběhne za agresorem, tak může skončit na kardiologii,“dodává.

Podle Šándora je vnitřní zásahová skupina o dvou až třech fyzicky statných mužích, kteří se nebojí jít do kontaktu a mají u sebe pistole, jediným efektivním řešením.

„Vybavené by jimi byly ty nejrizikovější zařízení. Kdokoliv z personálu by je mohl přivolat zmáčknutím tlačítka. Policie tam nikdy nebude dříve,“ vysvětluje bezpečnostní analytik.

Právě toto řešení chtějí zavést od Nového roku ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV). „Od Nového roku budeme bezpečnost koncipovat malým zásahovým týmem, který bude specializovaný a velmi dobře vybavený. Současná bezpečnostní agentura končí,“ sdělila tisková mluvčí FNKV Tereza Romanová.

Do nácviku zapojili i kaskadéry

V Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích (ÚVN) nacvičují s personálem přímé napadení střelcem. „Například letos v srpnu a září proběhla série školení, vedená zkušenými členy policie a armády,“ popsala mluvčí ÚVN Jitka Zinke.

„Ve spolupráci s policií se nacvičovalo několik modelových situací s reálným zásahem policejních hlídek a byly simulovány reálné situace při mimořádné události, jako je například ozbrojený útočník, zapojeni byli i profesionální kaskadéři,“ dodala Zinke.

Celý areál Ústřední vojenské nemocnice je střežen kamerami, ostrahu a ochranu zajišťuje bezpečnostní služba. V případě krizových situací se vychází z jasných metodických postupů. „Pokud jde o včerejší události, posílili jsme ostrahu a na bezpečí dohlížela i hlídka Policie ČR,“ dodala Zinke.

Svou bezpečnost zvýšila i Nemocnice Na Bulovce. „Požádali jsme všechny zaměstnance o zvýšenou ostražitost,“ uvedla mluvčí Bulovky Simona Krautová.

V areálu také platí přísný zákaz vnášení střelných zbraní, nicméně podle Krautové se tomu zabránit nedá. „Máme stanovené postupy při nálezu střelné zbraně jak u pacienta, tak u návštěvy. Každý nový zaměstnanec projde školením bezpečnosti. Personál je pak školen jedenkrát za dva roky, vytipovaná pracoviště a jednotlivci i častěji,“ dodala Krautová.

Areál Bulovky také nonstop hlídá bezpečnostní agentura a nemocnice má vlastní oddělení bezpečnosti a ochrany osob, které postupně dovybavuje personál osobními alarmy. „Areál nemocnice vzhledem k DropIn a záchytné stanici u Bulovky hlídá i městská policie,“ dodala Krautová.

Centrum metadonové substituce

Svou bezpečnostní službu má také motolská nemocnice. Její pracovníci ale nemají takové pravomoci jako například policie. „Také z tohoto důvodu nelze zajistit kontrolu osob přicházejících do FN Motol. Nejlepší zabezpečení nemocnice jsem měl možnost vidět v Izraeli,“ uvedl ředitel Miloslav Ludvík.

Motolská nemocnice již několik let průběžné školí své zaměstnance. „Prioritně byli proškoleni pracovníci urgentních příjmů a dalších vybraných pracovišť. Součástí školení byl i nácvik, jak jednat v případě útoku ozbrojeného agresora,“ dodal ředitel Ludvík.

Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí (VFN) včera kvůli vyhrocené situaci svolala svůj krizový štáb a vyhodnotila dosavadní opatření. „Na mnohá oddělení je vstup uzavřený a možný jen s ověřeným čipem,“ uvedla mluvčí VFN Marie Heřmánková s tím, že do budov denně přicházejí stovky lidí a nelze je stoprocentně uhlídat. Podle ní by instalace bezpečnostních rámů a přísnější kontroly výrazně zpomalily vstup do areálu.

Elektronicá kontrola příchozích

Odlišný způsob zabezpečení musely zvolit nemocnice pavilonového typu, jako například Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a Thomayerova nemocnice v Krči.

Branami vinohradské nemocnice projde ročně téměř 300 tisíc pacientů. Sází proto na moderní elektronická zařízení. „Jsme schopni kontrolovat elektronicky příchozí při plném zachování předpisů GDPR. To platí i pro identifikaci vozidel,“ doplnila Romanová. „Obrazové informace z těchto systémů jsou zpracovávány automaticky a zařízení je trvale pod dozorem,“ dodala.

Na Vinohradech letos také provedli analýzu hrozeb společně s bezpečnostními experty pod vedením generála Andora Šándora a proškolili personál v oblasti ochrany.

Namátkové kontroly jsou vyloučeny

Zavedení bezpečnostních rámů do každého z pavilonu Thomayerovy nemocnice vyloučil její mluvčí Petr Sulka. Podle něj by si to vyžádalo miliony korun. „Současná legislativa neumožnuje ve státním zdravotnickém zařízení jakékoliv osobní namátkové kontroly,“ uvedl Sulka. Na zákaz zbraní upozorňuje v nemocnici tabule.

„Další možností je kamerový systém v areálu, ale náklady na jeho pořízení se opět pohybují v milionech,“ řekl Sulek. Samozřejmostí je 24hodinová ostraha se psím doprovodem. Vybraní zaměstnanci mají také bezpečnostní náramky pro tísňové volání, nemocnice své lidi rovněž proškoluje.