V komplexu, vedle prohlídky samotného depa (i s možností nahlédnout s odborným výkladem do některých souprav – a dokonce rovněž pod jednu z nich) nabízejícím i řadu dalších atraktivit či možností vyžití, se však návštěvníci poměrně rychle rozptýlili. Byť platilo až do odpoledne, že na těch nejatraktivnějších místech si bylo třeba vystát frontu.

Dotazy od laických po ty odborné

„My jsme doma všichni šotouši,“ řekla Deníku s odkazem na označení nadšenců pro veřejnou dopravu maminka, která dorazila s menším chlapem – a rovnou si vyšlápli na prohlídku depa. „Přijeli jsme před chviličkou, naše první návštěva byla pod metro. Jaké to tam bylo?“ obrátila se s otázkou s synkovi. „Hezké. Mě zajímalo, jak fungují brzdy – a to jsem se dozvěděl. A pak mě ještě zajímalo, proč z toho létají jiskry – to už tady ale pán není,“ odpověděl hoch s tím, že i tak je spokojen s tím, co se dozvěděl.

Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Někdy zaznívaly i poměrně odborné dotazy. Týkaly se třeba fungování systému dispečerského řízení provozu. Jak orientace v grafikonu, tak i samotné technologie včetně jejích jednotlivých součástí; ba i součástek. To jste věděli, že kvůli spolehlivosti je jako spínací prvek jistější využívat relé než tranzistor? Došlo třeba na technické podrobnosti kolem stavědel, ale například i na zabezpečení výtahů nebo pokroky týkající se vývoje eskalátorů – pohyblivých schodů, bez nichž by cestování metrem bylo nemožné.

Metro slavící padesátiny ukáže první depo i systém řízení provozu

Zájemci se také vyptávali na podrobnosti k jednotlivým typům souprav, jejich provozu i řízení, stejně jako na fungování samotného depa. To slouží nejen jako obří „garáž“ souprav, ale jsou zde i pracoviště pro jejich údržbu, opravy – a také k čištění vlaků metra. Spojeno je kačerovské depo především s provozem na trase C, ale během půlstoletí své existence sloužilo i linkám A a B; v jejich počátcích. Má tedy propojení se všemi z nich. Současně zdejší vlečka představuje jediné spojení pražského metra s běžnou železniční sítí, využívající kolejiště se shodným rozchodem.

Lákaly i nabídky hasičů či strážníků

Návštěvníci mohli obhlédnout také rozmanitou techniku sloužící dopravnímu podniku nejen při zajišťování provozu metra, ale i v dalších provozech; třeba na tramvajových tratích. Čekala na ně také rozsáhlá expozice připravená hasiči dopravního podniku. Ukázky rozmanitého vybavení, vedle zásahových cisteren uloženého převážně ve specializovaných kontejnerech určených pro využití v konkrétních krizových situacích.

Obzvláštní podobnost budil prázdný kontejner s těsněním na sklopném čele, určený k likvidaci požárů elektromobilů. Jde vlastně o nádrž doplněnou navijákem a hydraulickým ovládáním, kam lze vozidlo umístit a zaplavit vodou. Jinak se baterie elektromobilu, při větším požáru zachvácené různými elektrochemickými procesy, uhasit nedají – a to ještě musejí zůstat ponořeny dva nebo i tři dny. Použitou vodu s množstvím škodlivin je pak třeba odčerpat a bezpečně zlikvidovat. Takové kontejnery jsou nyní v hlavním městě dva. První měli pražští hasiči, druhý nově pořídili právě hasiči dopravního podniku. Ještě září novotou: tuto novinku zatím nevyužili.

Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Jen o kousek dál zaujali při opakovaných vystoupeních také pražští strážníci. Příslušníci městské policie však tentokrát nenabídli ukázky své práce, ale na pódiu se představili jako muzikanti. Součástí dne otevřených dveří v kačerovském depu, tak trochu připomínajícího svým ruchem obří pouť nadšenců pro dopravní techniku, se totiž stal i kulturní program. Vedle hudebních vystoupení nechyběly třeba divadelní pohádky nebo divadlo s alchymistickou show. Vybírat ale bylo možné i ze sportovních lákadel – stejně jako mezi rozmanitými zábavami, soutěžemi či tvůrčími dílnami pro děti. Zapojovali se ale i dospělí, a to nejen jako pomocníci svých ratolestí. Deníku to potvrdil jeden z návštěvníků, když jako jeden ze zajímavých momentů vyzdvihl „slepou mapu“ – plánek linek metra, k němuž bylo třeba přiřazovat názvy stanic. „Některé jsem poskládal; pak jsem musel uvolnit místo dalším. Jinak se mi líbily všechny soupravy metra i dieselové lokomotivy,“ konstatoval.

Děti budou nosit různé přívěsky

Pro děti si dopravní podnik připravil také nabídku suvenýrů, kdy si každý zájemce mohl sáhnout pro jednu věc, která se mu zamlouvá. „Zájem je hlavně o plyšáky a přívěsky – většinou tedy o to, co děti mohou nosit,“ řekl Deníku člen týmu obsluhujícího tento stánek. „Nějaký jednoznačný hit ale nemáme – zájem je o všechno,“ upřesnil. Někdo také měl jasno, že prostě nemůže odejít bez balonku.

Některé suvenýry vytvořené k jubileu metra pro sběratele jsou pak i na prodej. Ve svých infocentrech ve stanicích metra Anděl, Hlavní nádraží, Hradčanská, Můstek i Nádraží Veleslavín, ale také na magistrátu, v obou terminálech na Letišti Václava Havla Praha nebo ve Fanshopu DPP nabízí dopravní podnik rozmanité kousky z výroční edice. Ke koupi jsou tak například turistická známka, turistické vizitky či nálepky nebo bankovka 0 Euro Souvenir.

50 let metra: Cestující dostali retrovydání Večerní Prahy

Jediné zklamání – či spíše „zklamání“ v uvozovkách – Deník v kačerovském depu zaznamenal u stánků s občerstvením. Nejen dědečkové a tatínkové, ale i maminky se ptali, zda není pivo. Ne. Den otevřených dveří byl prostě nealko. „Pivko by bodlo – v tomhle počasí i k téhle klobáse,“ litovala jedna z nakupujících. „Ale chápu to: chlapi by to mohli přehnat a pak by padali do kolejiště,“ zasmála se. Žízeň početných návštěvníků ostatně byla v sobotu náramná: odpoledne došla i malinovka.