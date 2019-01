Kvůli počasí bylo zrušeno několik letů z Evropy, letadla do Prahy nedorazila

Praha – Pražské letiště Václava Havla také v pondělí kvůli nepříznivému počasí v západní Evropě přišlo o několik letů, a to z Frankfurtu nad Mohanem, Londýna, Bruselu a pařížského letiště Charlese de Gaulla. Kromě toho byl zrušen i jeden odlet do Ostravy. Uvedla to mluvčí letiště Eva Krejčí. U odletů i příletů z Německa by měli podle ní cestující počítat se zpožděním v rozsahu několika desítek minut. Samotné ruzyňské letiště žádné problémy kvůli počasí nemá.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Již brzy ráno byly zrušeny tři odlety a tři přílety z Frankfurtu nad Mohanem, později k nim přibyly jeden odlet a jeden přílet do Londýna, jeden přílet a jeden odlet do Bruselu a dva přílety a dva odlety z uvedeného letiště v Paříži. Několik letů vynechalo ruzyňské letiště už v neděli. Počasí totiž také o víkendu působilo problémy některým velkým evropským letištím, ta pařížská v neděli zrušila zhruba 40 procent letů, přerušena byla i autobusová doprava mezi letišti v Orly a Roissy. Pětinu letů v neděli zrušilo i největší evropské letiště, londýnské Heathrow. V sobotu v Londýně zrušili na 500 plánovaných letů, mnoho dalších mělo zpoždění.

Autor: ČTK