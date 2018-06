Pražské letiště bojuje s Uberem. Odnesou to běžní cestující

Pravidla se na Letišti Václava Havla Praha mění. Zdraží se stání v parkovacích domech. Vjezd zdarma bude možný na 15 minut jen jednou za 24 hodin.

Letiště Václava Havla od 1. července pozmění pravidla parkování. Zatím je možné na letiště přijet jednou za hodinu a na expresním stání strávit 15 minut zdarma. Od července letošního roku to bude možné udělat pouze jednou za 24 hodin. "To je pro cestujícího naprosto dostatečné, protože nikdo neodlétá vícekrát v rámci 24 hodin," řekla pro Pražský deník tisková mluvčí letiště Marika Janoušková.

Složitější to však budou mít řidiči alternativní přepravy - jako například UBER a Taxify - kteří takto vyzvedávali nebo odváželi zákazníky a neplatili přitom parkovné. Otázkou je, jestli firmy proplatí svým řidičům opakované vjezdy na letiště, či nikoliv. "Už takhle vezeme lidi na to letiště skoro zadarmo. Pokud budu muset ještě platit parkovné, tak se to už vůbec nevyplatí," řekl řidič Uberu, který si nepřál být jmenován, na benzínové pumpě Shell u vjezdu na letiště.

"Řidiči využívající služeb expresních parkovišť s větší frekvencí, kteří zde provozují svoje komerční aktivity, mohou i nadále k úhradě parkování na letištních parkovištích využít výhodné předplacené karty s výběrem tarifů," dodala Marika Janoušková. "Omezení vjezdů na 15 minut zdarma 1x za 24 hodin se tedy může dotknout pouze těch komerčních subjektů, které za služby letiště dosud řádně neplatily a využívaly výhod určených pro nekomerční subjekty."

Služba Uber se ale nespecializuje na odvoz z letiště, i když službu si může zákazník po příletu objednat, ale spíše na odvoz na letiště. "Není v komerčním modelu, v jakém se pohybuje Uber, aby naši řidiči stáli před letištěm a čekali," vysvětlila tisková mluvčí firmy Miroslava Jozová. "Naši řidiči jsou v neustálém pohybu, a tak by jim ani nějaké dlouhodobé stání na parkovištích nevyhovovalo. Co se ale týče změn parkování na letišti, tak o tom slyšíme prvně a budeme to interně řešit, jak odvoz zákazníků na terminály řidičům co nejvíce zpříjemnit."

Změny ale zasáhnou hlavně zákazníky. Turisti hojně využívají Uber, protože ho často znají z domova. Je pro ně tudíž jednodušší zavolat si Uber, než si zjišťovat, které taxikářské službě se dá věřit. A čeští cestovatelé si budou muset nadále vystačit buď s taxi službami, nebo s autobusovou linkou zřizovanou městskou hromadnou dopravou. Ta ale v letních měsících bývá i přes svoji zvýšenou frekvenci často příliš vytížená a pro mnohé lidi vracející se s velkými zavazadly nevyhovující.

Dojde i ke zdražení v parkovacích domech PC Comfort a PB Economy z 50 Kč na 60 Kč za hodinu. Toto navýšení je spojeno s investicemi do rozšiřování a zlepšování parkování v okolí letiště za posledních 10 let. "Přesto je zvýšení tarifu minimální a cena je naprosto srovnatelná s jinými klíčovými parkovišti v Praze," bránila zvýšení cen tisková mluvčí letiště Janoušková.