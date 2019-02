Jaké vysvědčení si podle vás zaslouží magistrátní koalice za prvních sto dnů vlády?

Myslím si, že v rovině komunikace s veřejností obstála slušně. Dokáže srozumitelně formulovat cíle a vysvětlovat, kam hodlá posouvat sebe i město. Navenek také působí jednotně. Poměrně hladce došlo k přeobsazení míst v orgánech městských společností. Určitě pak v komunikaci obstál primátor, který má těžkou roli. Co se týče reálných kroků a reálné politiky, tam bych považoval hodnocení za předčasné. Podle informací z magistrátu se zejména Piráti chtějí nejdřív se vším podrobně seznámit. Proto se i zřejmě řada věcí posouvá poměrně pomalu. U některých koaličních cílů se teprve ukáže, jestli jsou vůbec realistické. To myslím platí například pro pravidla přidělování městských bytů. Nebo i pro základní kroky rozvoje dopravní infrastruktury.

Opozice kritizuje řadu už započatých či slibovaných kroků této koalice jako ukázky líbivého populismu. Počítá mezi ně mimo jiné nový úřad nočního starosty nebo slib výsadby milionu stromů. Vnímáte to podobně jako opozice?

Nevidím to takto černobíle. Noční starosta je typickým příkladem rozhodnutí, které vzniklo poměrně narychlo, a jehož dopady ještě neznáme. Záleží také na tom, jak se jeho práci podaří prezentovat. Na jednu stranu to jistě může působit líbivě. Tato instituce sama o sobě určitě negarantuje, že něco bude fungovat lépe. Na druhou stranu nelze vyloučit, že může přinést ovoce. Milion stromů je jeden z méně realistických slibů z „pirátské dílny“. Nesplnění zrovna tohoto cíle ale podle mě voliči Pirátům odpustí jako méně podstatnou věc.

Může vnější pozorovatel posoudit to, jaká je role dvou koaličních lídrů, kteří ale nejsou členy městské rady – Jana Čižinského a Jiřího Pospíšila?

Nemám o tom kuloární informace. Myslím si ale, že jejich role je poměrně slabá. A zejména pak v případě Pospíšila. Obecně si myslím, že mezi trojicí subjektů proběhla povolební hra a na jejím konci dva z nich víceméně vyklidily pozice ve prospěch Pirátů. Koalice nemá silné politické figury a působí možná i proto klidně. Je ale otázka, jestli to tak může fungovat dlouhodobě.