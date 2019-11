Pražské hřbitovy zůstanou kolem Dušiček otevřené déle

Všichni, kdo budou chtít vzpomenout na zesnulé, budou moci od 1. do 3. listopadu navštívit pražské hřbitovy až do 18.00 hodin. Prodlouženou otevírací dobu chce město zajistit také v dalších letech a vyjít tak vstříc všem, kteří se z práce nedostanou dříve. Do večerních hodin zůstane po tyto dny otevřených všech 29 hřbitovů, které spravuje metropole.

Památka zesnulých na Olšanských hřbitovech. | Foto: Deník / Dimír Šťastný