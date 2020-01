Obrovskými změnami prošlo za třicet let od sametové revoluce celé hospodářství. Změny se pochopitelně a poměrně rychle dotkly i oblasti pohostinství. Vzpomínáte na to, jak vypadalo v 80. letech?

Pivo. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

V té době se provozovny dělily do čtyř cenových skupin. Do I. spadaly ty nejluxusnější podniky, "dvojka" byla většina solidnějších barů či vináren, III. skupinu tvořily běžné restaurace a IV. odnesly klasické hospody a výčepy, dnes by se možná řeklo špeluňky či pajzlíky.