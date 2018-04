Pražské ANO vybírá kandidáta na primátora. Favoritem je Nacher

O co nejlepší známky v primárkách usilují čtyři politici z magistrátu.

Mobily členů pražské organizace ANO byly včera v pohotovosti. Funkcionáři své ovečky totiž pobízeli, aby šli hlasovat pro aspiranty na primátorský post. Čas mají až do zítřka.

Poté, co Adriana Krnáčová oznámila, že na podzim už kandidovat nebude, otevřela se šance čtyřem současným magistrátním politikům za ANO, první náměstkyni Evě Kislingerové, radnímu pro bezpečnost Liboru Hadravovi, radnímu pro majetek Karlu Grabeinu Procházkovi a zastupiteli Patriku Nacherovi. Právě nestraník a poslanec Nacher, známý jako bojovník proti bankovním poplatkům, má největší šanci v primárkách uspět.

Polibek smrti

„Asi ho podpořím,“ uvedl šéf hnutí ANO Andrej Babiš, jenž původně koketoval s myšlenkou postavit se za starostu Prahy 7 Jana Čižinského, který jde do primátorského klání v čele nového hnutí PRAHA SOBĚ. Ten ale Babišovy námluvy odmítl slovy, že by to pro něj byl polibek smrti.

V primárkách hnutí ANO zvítězí uchazeč, který dosáhne nejlepšího průměru. Zhruba 370 oprávněných voličů jednotlivé kandidáty oznámkuje na hlasovacích lístcích jako ve škole. Poslední slovo při sestavování kandidátek bude mít celostátní výbor hnutí ANO a osobně Andrej Babiš.

Praha v problémech

V Praze je přitom situace ožehavá, primátorka Krnáčová málem neustála svoje postavení uvnitř ANO, zastupitelský klub hnutí byl rozhádaný, koaliční spolupráce s ČSSD a Trojkoalicí často drhla. Příliš se nedařilo ani hlavnímu městu, jež takřka denně zažívá dopravní kolaps, chybějí mu nové byty i stanice trasy metra D. Budoucí vedení Prahy bude mít co řešit.

Kromě zmíněného Čižinského se chce do čela metropole postavit šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, Pirát Zdeněk Hřib a kandidát ODS, kterým bude buď Alexandra Udženija nebo Bohuslav Svoboda. Sociální demokraté svého nominanta ještě nevybrali.