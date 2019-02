Praha - Šest výrečků filipínských se v uplynulých týdnech vylíhlo v pražské zoologické zahradě. Mláďata přitom pochází od dvou chovných párů. Zoologické zahradě se tak podařilo výrazně posílit genetickou diverzitu chovu těchto vzácných sov, které jsou k vidění v rámci Evropy pouze v Zoo Praha. Úspěšný odchov šesti výrečků filipínských je dobrou zprávou zejména proto, že počty těchto ohrožených sov v přírodě klesají.

Výreček filipínský je velmi vzácným filipínským endemitem, to znamená, že ve volné přírodě nežije nikde jinde na světě. | Foto: Zoo Praha/Petr Hamerník

„Pražská zoo tak výrazně přispívá k vytváření stabilní záložní populace, která je nezbytná pro případ krizového vývoje volně žijících výrečků. Pokud by k němu došlo, potomci ptáků chovaných lidmi by mohli být ve vhodných lokalitách do přírody navráceni," vysvětluje kurátor ptáků pražské zoo Antonín Vaidl.

Výrečci filipínští obývají pouze severní část filipínského souostroví, kde je dlouhodobě ohrožuje především kácení tropických lesů. Zoo Praha proto od roku 2009 spolupracuje se záchrannou stanicí pro sovy na filipínském ostrově Negros. Každoročně podporuje provoz a rozvoj této stanice z konta Pomáháme jim přežít.

V pražské zoo mohou návštěvníci vidět výrečky v takzvané Bažantnici ve spodní části areálu zahrady. Kromě Prahy se tento vzácný druh sovy nachází pouze ve dvou evropských zahradách - v Plzni a ve Wroclawi, kde je ale chovají v zázemích, nikoliv v expozicích.

Jak napovídá název, vypadají výrečci jako zmenšenina výrů. Podobají se jim především díky chvostkům - prodlouženým pírkům na temeni hlavy, která vypadají jako uši. U výrečka filipínského jsou zvláště dlouhé. Žijí samotářsky nebo v trvalých párech a hnízdí v dutinách. Na lov se vydávají v noci, kdy zalétají i mimo les, otevřené krajině se však vyhýbají.

Podpořit záchrannou stanici na ostrově Negros lze například zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS OHROZENEDRUHY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 korun, na projekt jde 28,50 koruny.