Pražská zoo podpoří více než čtyřmi miliony korun ohrožená zvířata

Hlavní město Praha je prostřednictvím zoologické zahrady zapojeno už více než deset let do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů ve volné přírodě. Dosud pražská zoo věnovala na tyto projekty dvě koruny z každého vstupu. Za letošní rok to už budou koruny tři, jak dnes schválila městská rada. Návštěvnost zoo se letos dostala přes 1 400 000 vstupů.

dnes 18:07

„Takzvané in-situ projekty na pomoc ohroženým zvířatům ve volné přírodě a vůbec podpora ohrožených druhů, to je základní princip, na kterém dnes zoologické zahrady fungují. Pražská zoo si už svými projekty dokázala získat mezinárodní renomé a prestiž a hlavní město ji v tom samozřejmě maximálně podporuje," říká náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček. Vzhledem k očekávané návštěvnosti pražské zoo kolem 1 400 000 osob tak na ochranářské projekty poputují více než čtyři miliony korun. „Je to skvělá zpráva nejen pro nás v zoo, ale i pro gorily, slony či luskouny ve střední Africe, koně Převalského, sajgy nebo divoké velbloudy v Mongolsku, supy na Balkáně, gaviály v Indii a celou řadu dalších živočišných druhů v různých částech světa. Tento projekt začal jako koruna ze vstupného a stal se vzorem pro řadu zoologických zahrad v České republice i v zahraničí," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. K neviditelnějším in-situ projektům pražské zoo patří oceňovaný „Návrat divokých koní", který si dal za cíl obnovit populaci divokých koní Převalského v Mongolsku. Právě Mongolsko je zemí původního výskytu tohoto plemene.

Autor: Richard Šedý