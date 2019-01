Praha - Pražská zoologická zahrada se letos v polovině července opět chystá přepravit do Mongolska čtyři klisny vzácného koně Převalského. Koně se ale budou přemisťovat i mezi mongolskými národními parky, řekl ředitel zoo Miroslav Bobek. Při transportu opět zoologická zahrada využije armádní letoun CASA. Právě čtyři koně se do tohoto letadla vejdou.

Pražská zoologická zahrada se v polovině července roku 2016 opět chystá přepravit do Mongolska čtyři klisny vzácného koně Převalského. | Foto: ČTK/Pavel Hroch

Pražská zoo patří v chovu těchto zvířat ke světové špičce, od roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu.

„Plánujeme zase převoz čtyřech klisen z Prahy do Gobi B (národního parku v Mongolsku) tak jako v minulých letech. Některé z adeptů transportu už máme. Nově máme čtyři klisny z Dánska, Německa – Mnichova, Lipska a ještě přijdou i další z Německa, ale ten finální výběr se vždycky dělá před transportem, nota bene vlastně úplně finální až při nakládání koní," uvedl Bobek.

Přeprava koní

S využitím armádního letounu už podle něj souhlasil i náčelník Generálního štábu Armády ČR. „Současně nám schválil využití CASA pro přelet z Bulgan Sumu do Ulánbátaru s tím, že v Ulánbátaru se naloží čtyři koně z Chustaj Nurú, to je další národní park, a převezou se do Gobi B," popsal Bobek záměr, který dlouho plánoval.

Podařilo se mu na podzim s tamním ministrem životního prostředí dohodnout, že mongolská strana investuje do toho, aby se postavily ohrady a koně odchytili.

Ve spolupráci s českou armádou zoo v posledních letech přepravila z Česka do Mongolska 19 koní Převalského, z nichž žije 17. „To je velmi dobrý výsledek," poznamenal Bobek.

Uhynul jediný hřebec z transportu z roku 2011 a jedna klisna loni na podzim, když zapadla do bahna při přívalových deštích v Gobi B. V této chráněné oblasti je navíc již 12 žijících potomků přepravených koní. „Čili dovezli jsme 19, ale z našich transportů tam je 29 žijících koní," řekl Bobek.

Ochrana biodiverzity

Celkem žije ve třech lokalitách v Mongolsku zhruba pět stovek koní Převalského, z toho v Gobi B, kam směřovaly poslední čtyři pražské transporty, jich je kolem 130. Ve volné přírodě byl kůň Převalského, poslední divoký kůň vůbec, vyhuben před více než 40 lety.

Bobek uvedl, že úkolem a povinností zoologických zahrad, které jsou sdruženy ve světových a evropských asociacích, je podílet se na ochraně biodiverzity.

„Pokud jde o koně Převalského, má Praha rozhodující podíl na jejich záchraně před vyhubením. Hlavně v roce 2011 jsme začali s něčím, čeho nikdo jiný nebyl schopen. Bylo to díky našemu zápalu, ale také že se pro to podařilo získat armádu a ministerstvo obrany a že můžeme využívat letouny CASA," dodal.

Jak v Mongolsku, tak ve světě to je podle Bobka pro pražskou zoologickou zahradu i Českou republiku ta nejlepší reklama.

