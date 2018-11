Pražská zoo jako jediná v Česku chová makaka vepřího. Narodilo se další mládě

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 20 000 Kč

Odborní účetní všeobecní ÚČETNÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MÍSTO VÝKONU : Celetná č.p. 557/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 , KONTAKT : POKORNÁ MARTINA, tel.: 735 121 035 (v pracovních dnech), e-mail: martina.pokorna@thisone.cz , , Pozice je určená pro absolventy ekonomických oborů a kandidáty, kteří studují např. dálkové studium a rádi by se již dostali do pracovního provozu a zažili si věci v praxi. Chceme dát tímto prostor lidem, kteří si již v rámci studia obor účetnictví zamilovali a chtějí se v něm ihned začít zdokonalovat., SŠ/VŠ ideálně zaměřenou na podnikové finance, účetnictví nebo ekonomii , Výborná znalost MS Office, zejména Excelu, Dobré organizační znalosti, Zálibu v číslech, přesnostech, pořádkumilovnosti a smyslem pro řád a dodržování termínů , Znalost systému PREMIER (je výhodou), Aktivní znalost Aj, , UČETNÍ JUNIOR BUDE : , Pravou rukou účetního seniora, od kterého bude mít zároveň 100% podporu , Spolupracovat s daňovou poradkyní a certifikovanou účetní , Zadávat doklady pro zaškolení do SW , Provádět práci v pravidelných intervalech , Denně komunikovat s klientem ( vyžádání podkladů, konzultace zpracovaných a zkontrolovaných výstupů apod. ) , Mít možnost další realizace v účetní agendě , Vypomáhat při auditu , Školit klienta v jednotlivých záležitostech , Postupně se posouvat k úplné samostatnosti , , ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY : , PERFEKTNÍ ZAŠKOLENÍ , MOŽNOST DALŠÍHO ŠKOLENÍ V OBORU , PATŘIČNÉ MZDOVÉ OHODNOCENÍ A BENEFITY ( plat 20 000-25 000, platové ohodnocení je možné upravit především dle zkušeností a odvedené práce ), PRÁCI NA HPP / IČO , SLUŽEBNÍ NOTEBOOK A TELEFON , KURZY AJ , V případě zájmu o pozici zašlete, prosím, profesní životopis s aktuální fotografií na e-mail: Martina.Pokorna@thisone.cz . Zasláním životopisu nejste automaticky zařazeni do výběrového řízení a pozváni k osobnímu pohovoru.. Pracoviště: This one s.r.o., Celetná, č.p. 557, 110 00 Praha 1. Informace: MARTINA POKORNÁ, +420 735 121 035.