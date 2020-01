Pražská zoo má za sebou mimořádně úspěšný rok. Od ledna do prosince ji navštívilo 1,45 milionu lidí, padnul tak návštěvnický rekord z roku 2016. Opravdovou slavností bylo otevření Rákosova pavilonu v září. Vzácní papoušky nyní sídlí v pavilonu pojmenovaném po mecenáši Stanislavu Rákosovi, kde se nachází osm různých biotopů. Ty obývají například arové Learovi, trichové orlí, či kakaduové palmoví. Návštěvníci mohou vstoupit i do voliéry přímo mezi papoušky.

Ďábel z Tasmánie

Do Troji loni přijeli skuteční ďáblové. Zahrada přivítala ďábly medvědovité z daleké Tasmánie, které v jejich domovině ohrožuje forma rakoviny obličeje. Zoo Praha je proto podporuje přímo na ostrovech nedaleko tasmánského pobřeží, kde byla vytvořena záložní populace zdravých ďáblů.

Celkem se v Zoo Praha loni narodilo či vylíhlo 1176 mláďat 214 druhů savců, ptáků a plazů. „Některá z nich, jako malý lachtan jihoafrický nebo mláďata lemurů kata, vzbudila zájem médií i veřejnosti, zatímco jiná zůstala trochu v pozadí. Neprávem,“ uvedl ředitel zoo Miroslav Bobek. Příkladem mohou být dvě mláďata pekari Wagnerova.

Hlavolamy pro zvířata

Hlavním komunikačním tématem loňského roku bylo zpestřování života zvířat a stimulace jejich přirozeného chování. „Celá řada druhů zvířat dostávala nejrůznější hlavolamy s ukrytou potravou nebo hračky, po výbězích jim byly rozmisťovány kartáče, o které se mohla třít a drbat apod.,“ vysvětlila mluvčí zoo Helena Petáková. „Lední medvědy až překvapivě aktivizovala vůně bazalky a u goril měl úspěch speciální bublifuk,“ dodala Petáková.

Zoo také pokračovala ve svých zahraničních aktivitách. Například loni transportovala armádními letouny další Koně Převalského do Mongolska, celkem jich do oblasti Gobi za osm let vypustila již čtyřiatřicet. Ohrožené druhy chrání odborníci ze zoologické zahrady na pěti kontinentech.

Kromě toho zoo pokračuje v programu adopce zvířat. Adoptovat lze přes 500 druhů. „Celkem 47 zvířat nemá svého adoptivního rodiče nebo sponzora, mezi nimi jsou například tricha orlí nebo amazoňan rudoocasý,“ řekla Dominika Nováková ze zoo.

Letos zahrada plánuje výstavbu nového pavilonu goril.