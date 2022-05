Už na podzim by v areálu měl vyrůst zbrusu nový pavilon goril. V plánu je také vznik expozice Arktida, kde mají najít zázemí lední medvědi. Během dvou let by se do zahrady navíc měli vrátit koně Převalského.

Nejblíže otevření je pavilon goril, který si návštěvníci prohlédnou letos na sklonku září. Aby budova nenarušila vzhled trojské kotliny, dostane zelenou střechu, díky níž ji nebude možné rozeznat od okolní přírody. „U pavilonu vznikne také nový vstup do zoologické zahrady. Tím by mělo dojít ke zklidnění dopravy v oblasti Troji a Bohnic,“ vysvětlil náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Zhruba za dva roky se do zoo vrátí také koně Převalského. Nyní je většina stáda v chovné stanici v Dolním Dobřejově. Soutěž na výstavbu nového výběhu, který bude více připomínat poušť Gobi, odkud zvířata pocházejí, chce hlavní město vypsat do konce července.

Lední medvědi nový pavilon potřebují

Změnit působiště by měli také lední medvědi, jejichž expozice pochází z roku 1933 a je v zahradě úplně nejstarší. Navíc je nevhodně orientovaná na východ. „Pokud se nám nepodaří u příštího vedení Prahy prosadit plán na vybudování nového pavilonu, pražská zoo nebude moct lední medvědy chovat,“ upozornil Bobek.

Nový pavilon má vyrůst na opačné straně zahrady, než stojí ten současný. Medvědům nabídne dva výběhy a čtyři bazény. „Byla by to jedna z největších investic. Předpokládané náklady jsou opravdu vysoké, zhruba půl miliardy korun,“ uvedl Bobek.

Podle Hlubučka by metropole mohla získat stavební povolení na nový pavilon už letos. V roce 2023 by se pak mohla expozice začít budovat. Pokud by se to povedlo, lední medvědi by se sem mohli přestěhovat zhruba za další dva roky.