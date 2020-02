Golem slouží k řešení krizových situací a velkých akcí, disponuje stanem a při rozložení umožňuje na místě ošetřit až dvanáct pacientů na lůžkách intenzivní péče. Podle ředitele záchranářů Petra Koloucha byl stávající tahač deset let starý a bylo na čase jej vyměnit. Tahač značky Mercedes-Benz, který vyšel na zhruba pět milionů korun, disponuje náhonem na všech šest kol a vyšším výkonem, takže se podle ředitele dostane na hůře dostupná místa.

Podle tiskové zprávy na webu ZZS HMP je modul Golem světovým unikátem, který má pražská záchranka ve výbavě od roku 2006. Využíván je podle mluvčí Jany Poštová při událostech, které mají potenciál vysokého počtu zraněných. „Typicky jde o novoroční oslavy v centru města, sportovní či kulturní akce nebo demonstrace,“ upřesnila mluvčí Poštová.

Nový vůz Atego za zhruba čtyři miliony je od téže automobilky a doplní starší model stejného typu. Desetimetrové vozidlo umožní přepravit až dvanáct pacientů na nosítkách nebo až tři na nemocničních lůžkách, a to včetně přístrojů. Při případné evakuaci z nemocnice je tak pacienta možné i s postelí naložit do vozu a v jiném zdravotnickém zařízení vyložit, aniž by bylo nutné s ním jinak hýbat.

Obří sanitka může zasahovat i u požárů

„Díky své kapacitě a vybavení může nové Atego sloužit jako evakuační vozidlo pro pacienty zdravotnických zařízení. Pořízením tohoto vozu reagujeme na potřeby, které pro tyto případy vyplynuly z dosavadních cvičení, která jsme ve spolupráci s pražskými nemocnicemi v posledních letech uskutečnili, i z reálné situace havárie vody v nemocnici IKEM v roce 2018,“ říká Petr Kolouch.

Mluvčí Poštová doplnila, že uvnitř Atega II mohou zdravotníci poskytnout kyslíkovou terapii většímu počtu pacientů, může tato nová obří sanitka zasahovat i u požárů. Na oficiální facebookové stránce pak pražská záchranka vyzvala veřejnost, aby pomohla vymyslet jméno pro tento vůz: „Návrhy, které budou mít největší počet kladných reakcí, použijeme jako inspiraci pro výběr finálního názvu.“ V komentářích zatím vede Fénix před Bivojem. Objevila se ještě třeba jména jako Goliáš či Gott jako bůh.

Kolouch na středečním setkání u Průmyslového paláce na Výstavišti Praha také uvedl, že v souvislosti s děním kolem koronaviru zdravotnická záchranná služba požádala magistrát o pořízení sanitky s infekční jednotkou pro převoz pacienta s vysoce nakažlivou infekcí. Tyto převozy nyní pro záchranáře zajišťuje soukromá firma, podle Koloucha by však bylo lepší, aby měli vlastní vůz. Ten by v případě nutnosti převezl pacienta do Nemocnice Na Bulovce, odkud už by ho do infekční nemocnice v Těchomíně opět vezla soukromá služba, protože vozy ZZS HMP nemůžou mimo Prahu.

Vůz by za běžných okolností fungoval jako normální sanitka. Pořízení vozu podpořili primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN) a radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě). „Pevně věřím, že se nám podaří na vůz vyčlenit v rozpočtu peníze,“ řekla Johnová.

Inspektorský vůz s „kapsářem“ a zeleným majákem

Novinku ve výbavě mají také inspektorské vozy. „Jde o závěsný systém obsahující zdravotnický materiál, který inspektor pomocí karabin připevní na střešní ližinu svého automobilu a následně po straně vozu rozbalí. Z takto připnutého, přehledně umístěného a jasně popsaného vybavení 'v kapsáři' si mohou záchranáři snadno a rychle doplnit potřebný zdravotnický materiál k ošetření pacientů například na místech s hromadným postižením osob,“ popsala mluvčí Poštová.

K naprosté většině zásahů totiž dispečink tísňové linky 112 a 155 vyšle vedle záchranářských a lékařských posádek právě i inspektory, kteří s osobními vozy bývají obvykle na místě jako první a zástávají zde důležitou funkci vedoucího zdravotnické složky. Nově vybavený velící vůz je navíc podle Poštové osazen světelným majákem s netradiční zelenou barvou, jež ho spolehlivě odliší od ostatních stojících vozů složek Integrovaného záchranného systému se zapnutými výstražnými zařízeními, kterých bývá při podobných událostech na místě mnoho. Šéf pražské záchranky Kolouch se v tomto případě nechal dle svých slov inspirovat při zahraniční vojenské misi.

Záchranná služba také průběžně obměňuje sanitky. Podle strategie rozvoje, kterou loni schválila pražská rada, se má z vozového parku ZZS HMP obnovit v loňském a letošním roce 15 sanitek, v příštím roce deset. Na konci roku 2021 by měli záchranáři jezdit 80 sanitami, které budou maximálně šest let staré.

Pražská záchranná služba má více než 20 výjezdových základen a buduje další. Město také plánuje stavbu nového sídla administrativy a dispečinku, a to zřejmě na Střížkově v areálu Polikliniky Prosek. Roční rozpočet magistrátní příspěvkové organizace je zhruba půl miliardy korun. Loni záchranáři řešili loni 128 238 případů, o 759 méně než předloni. Dispečeři přijali loni 209 000 volání na tísňové linky.