/INFOGRAFIKA/ Posádky Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (ZZS HMP) minulý rok vyjely na pomoc celkem při 129 tisících událostech. Téměř polovinu ošetřených pacientů představovali senioři nad 70 let.

Nelze však říci, že by někdo služeb záchranářů nadužíval. „Někteří lidé si minulý rok volali o záchranku častěji, jednalo se ale většinou o nemocné lidi bez prostředků. Některé notorické oznamovatele již známe,“ řekla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Ne ve všech případech je totiž nutné k telefonujícím vyjíždět. Vyškolení pracovníci dispečinku dokážou v některých případech odhadnout, zda je zásah zdravotníků nutný, či případně stačí poradit po telefonu.

Letos plánuje pražská záchranná služba rozšířit řady zaměstnanců. „Plánujeme nabírat desítky nových pracovníků. V rámci naší strategie nakoupíme také 15 nových vozidel na omlazení vozového parku,“ prozradila Pražskému deníku mluvčí Poštová. Rozšiřovat se budou i některá výjezdová centra. V plánu je tak například modernizace centra letových záchranářů v Ruzyni.

„Sídlí zde déle než 30 let. Technologie i jeho stav jsou již zastaralé, proto vyžaduje modernizaci,“ dodala Poštová. Na modernizaci by měl dát 20 milionů korun magistrát, dalších pět milionů zaplatí Letiště Praha. Vzhledem k tomu, že v areálu letiště nemůže vzniknout stálá stavba, bude nové sídlo postavené z přemístitelných dílů. Stavba by neměla být nijak technicky náročná. Oprav se zde dočkají i inženýrské sítě. Hotovo má být do dvou let. Město následně uzavře podnájemní smlouvu s firmou Aeroholding.

Stanoviště pražské letecké záchranné služby je jedním z deseti aktivních stanovišť v Česku, v provozu je nepřetržitě od roku 1987. Umístění v areálu letiště mu umožňuje využívat technického zázemí velkého letiště a jeho navigačního vybavení.